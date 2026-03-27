Сафонов будет капитаном сборной России в матче с Никарагуа в Краснодаре: «Возвращение туда, где все началось»

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов будет капитаном сборной России в BetBoom товарищеском матче с Никарагуа .

Игра пройдет сегодня в Краснодаре , начало – в 19:30 по московскому времени.

«Возвращение туда, где все началось. Снова увидим Матвея Сафонова на поле стадиона в родном Краснодаре, но уже как капитана сборной России!

Приходите поддержать наших парней», – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.