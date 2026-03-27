Малком о Роналду и его влиянии на саудовский футбол: «Переход Криштиану изменил вообще все! Весь футбольный мир стал смотреть матчи лиги»
Форвард «Аль-Хилаля» Малком высказался о влиянии форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду футбол в Саудовской Аравии.
Португалец перешел в клуб из Эр-Рияда в 2023 году.
«Переход Криштиану изменил вообще все! Люди такие: «Ого! Если Криштиану переехал в Саудовскую Аравию, значит, там очень даже неплохо». И я сам так подумал.
Весь мир, который любит футбол, стал смотреть матчи саудовской лиги. Сюда приезжают очень качественные игроки.
Это будет стимулом для сборной Саудовской Аравии», – сказал Малком, ранее выступавший в Мир РПЛ за «Зенит» в течение 4 сезонов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: канал «Зенита» в YouTube
значит я не футбольный мир
че там смотреть , пустые сиденья и саранча на стадионе летает , добавляют +15 мин что бы команды и рон больше забили )))
Кто-нибудь со спортса смотрит эту клоунаду? Я пару раз обзоры посмотрел и больше не хочу
