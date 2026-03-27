Малком о Роналду и его влиянии на саудовский футбол: «Переход Криштиану изменил вообще все! Весь футбольный мир стал смотреть матчи лиги»

Малком: переход Роналду изменил в саудовском футболе вообще все.

Форвард «Аль-Хилаля » Малком высказался о влиянии форварда «Аль-Насра » Криштиану Роналду футбол в Саудовской Аравии.

Португалец перешел в клуб из Эр-Рияда в 2023 году.

«Переход Криштиану изменил вообще все! Люди такие: «Ого! Если Криштиану переехал в Саудовскую Аравию, значит, там очень даже неплохо». И я сам так подумал.

Весь мир, который любит футбол, стал смотреть матчи саудовской лиги. Сюда приезжают очень качественные игроки.

Это будет стимулом для сборной Саудовской Аравии», – сказал Малком , ранее выступавший в Мир РПЛ за «Зенит» в течение 4 сезонов.

