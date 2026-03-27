Сафонов сравнил матчи за «ПСЖ» в ЛЧ и за сборную России: «Не готов сказать, что для меня важнее. Здесь тоже большое давление, 100% нельзя ударить в грязь лицом»

Матвей Сафонов сравнил давление в матчах за «ПСЖ» в ЛЧ и в сборной России.

Вратарь «ПСЖ » и сборной России Матвей Сафонов высказался об ожиданиях от предстоящего BetBoom товарищеского матча против сборной Никарагуа в Краснодаре .

– С возвращением в родной город. Расскажите о своих впечатлениях от поля родного стадиона и ожиданиях от матча.

– Спасибо! Для меня не только выход на стадион, но и вся эта поездка наполнена приятными эмоциями. Очень много ностальгии. Я живу на базе в том же номере, в котором жил много времени, сижу на том же месте в раздевалке, где всегда сидел.

Испытываю только положительные эмоции и надеюсь, что результат завтрашнего матча также всех порадует.

– Насколько отличаются ощущения от игры в сборной и клубе, особенно когда в клубе идет серия удачных матчей?

– Безусловно, когда мы играем в плей-офф Лиги чемпионов , то это важнейшие матчи и есть напряжение, но, как по мне, я возвращаюсь домой. Играю дома за сборную. Тяжело сравнивать. Это разные ощущения.

Сказать, какой матч для меня важнее, я не готов, потому что здесь на меня тоже большое давление. Придут люди посмотреть на сборную и меня. приедут родственники и друзья, сто процентов нельзя ударить в грязь лицом. Настрой максимальный, я очень заряжен, я очень хочу играть, – сказал Сафонов.