  Анчелотти на вопрос о Неймаре после 1:2 с Францией: «Стоит говорить об игроках, которые были здесь и выложились на все сто. Они работали усердно, я доволен»
Карло Анчелотти не захотел обсуждать отсутствие Неймара в сборной Бразилии.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не захотел обсуждать отсутствие Неймара в команде после поражения от Франции (1:2) в товарищеском матче в США. 

34-летний форвард «Сантоса» не был вызван в национальную команду на сбор. По ходу матча болельщики бразильцев скандировали его имя. 

На пресс-конференции итальянскому специалисту был задан вопрос о том, могло ли присутствие Неймара изменить ситуацию для его команды. 

«Нам стоит говорить об игроках, которые были здесь, вышли на поле и выложились на все сто.

Они показали себя, работали усердно, и я доволен. Мы будем готовиться к следующей игре против Хорватии», – сказал Анчелотти. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: O Globo
Как его уже достали с жирничем Нейманом 😆
Папа Карло без шансов на ЧМ.
Уровень бразильских игроков упал очень прилично.
