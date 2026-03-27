Анчелотти на вопрос о Неймаре после 1:2 с Францией: «Стоит говорить об игроках, которые были здесь и выложились на все сто. Они работали усердно, я доволен»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не захотел обсуждать отсутствие Неймара в команде после поражения от Франции (1:2) в товарищеском матче в США.
34-летний форвард «Сантоса» не был вызван в национальную команду на сбор. По ходу матча болельщики бразильцев скандировали его имя.
На пресс-конференции итальянскому специалисту был задан вопрос о том, могло ли присутствие Неймара изменить ситуацию для его команды.
«Нам стоит говорить об игроках, которые были здесь, вышли на поле и выложились на все сто.
Они показали себя, работали усердно, и я доволен. Мы будем готовиться к следующей игре против Хорватии», – сказал Анчелотти.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: O Globo
