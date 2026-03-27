  • Смородская о Карпине: «В клубной работе он еще не все сказал. После сборной сможет вернуться за чемпионством, если захочет. И в Европе может работать»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская верит, что Валерий Карпин может вернуться в Мир РПЛ в качестве тренера. 

Сейчас 57-летний специалист возглавляет сборную России. В сезоне-2025/26 он также был главным тренером московского «Динамо», но оставил этот пост по ходу чемпионата России. 

«На мой взгляд, Карпин в клубной работе еще не все сказал. Если захочет, сможет продолжить после сборной, вернуться за чемпионством.

Мне бы, конечно, хотелось посмотреть, как Карпин долго и хорошо работает в клубе. И он сможет работать не только у нас, но и в Европе», – уверена Смородская.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
Валера — шаровик-затейник, который пролез на должность тренера. Товарищ Бендер позавидовал бы Валеркиным способностям.
А ты не завидуй. За собой следить нужно
Валера делает все, чтобы потом можно было и не работать
Да ему уже давно можно не работать. Если продолжает, значит уже не остановится потому что хватит денег
Как можно вернуться туда где никогда не был?
Ослеплённая любовью.
ох уж эти обитатели футбольного дна
Обладатель Копа Дель Соли
Уже и так всем всё доказал
Ответ Спартак сила
Обладатель Копа Дель Соли Уже и так всем всё доказал
Ну да,Спартака кроме этого турнира ничего не в состоянии выиграть .
Как же баба Оля не равнодушна к Валере, в каждом своем после восхваляет его. Что же не взяла его в свое время в Локо. То, что он может тренировать долго - я не сомневаюсь, то, что хорошо - маловероятно.
Когда она говорит, такое ощущение, что она бредит!
Очень грамотный спец с нулём трофеев !
Карпин о совмещении «Динамо» и сборной: «Ну, ошибся, допустим. Дальше что? Таких ошибок больше не будет. Если бы Россия играла в официальных матчах, вариантов бы не было»
25 марта, 16:48
Писарев о Карпине: «Он приблизил «Динамо» к чемпионству. Укомплектовал команду, форсировал назревшие изменения, чтобы выиграть наконец титул»
11 марта, 09:15
Ольга Смородская: «Карпин может работать и в Ла Лиге, и в АПЛ. Талантливый тренер»
25 января, 13:50
