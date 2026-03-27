Смородская о Карпине: «В клубной работе он еще не все сказал. После сборной сможет вернуться за чемпионством, если захочет. И в Европе может работать»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская верит, что Валерий Карпин может вернуться в Мир РПЛ в качестве тренера.
Сейчас 57-летний специалист возглавляет сборную России. В сезоне-2025/26 он также был главным тренером московского «Динамо», но оставил этот пост по ходу чемпионата России.
«На мой взгляд, Карпин в клубной работе еще не все сказал. Если захочет, сможет продолжить после сборной, вернуться за чемпионством.
Мне бы, конечно, хотелось посмотреть, как Карпин долго и хорошо работает в клубе. И он сможет работать не только у нас, но и в Европе», – уверена Смородская.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
Уже и так всем всё доказал