Смородская о Карпине: «В клубной работе он еще не все сказал. После сборной сможет вернуться за чемпионством, если захочет. И в Европе может работать»

Ольга Смородская: Карпин может вернуться на клубную работу за чемпионством.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская верит, что Валерий Карпин может вернуться в Мир РПЛ в качестве тренера.

Сейчас 57-летний специалист возглавляет сборную России. В сезоне-2025/26 он также был главным тренером московского «Динамо », но оставил этот пост по ходу чемпионата России.

«На мой взгляд, Карпин в клубной работе еще не все сказал. Если захочет, сможет продолжить после сборной, вернуться за чемпионством.

Мне бы, конечно, хотелось посмотреть, как Карпин долго и хорошо работает в клубе. И он сможет работать не только у нас, но и в Европе», – уверена Смородская.