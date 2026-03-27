  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Овчинников о работе в сборной России при Капелло: «В РФС слышу: «Получать будешь 50 тысяч рублей». Даже при моем альтруизме это неуважение – ухожу. Потом дали тоже копейки, но уже побольше»
Овчинников о работе в сборной России при Капелло: «В РФС слышу: «Получать будешь 50 тысяч рублей». Даже при моем альтруизме это неуважение – ухожу. Потом дали тоже копейки, но уже побольше»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников рассказал о своем опыте работы в штабе национальной команды при Фабио Капелло

Итальянский специалист руководил командой с 2012 по 2015 годы. Сообщалось, что в целом за это время он получил около 40 миллионов евро.

– Мне позвонила Элизабет Бартоше, попросила помочь. К Фабио, говорит, не смог приехать какой-то итальянец, а тебя Капелло знает, ты в сборной уже работал. Я приехал, пообщался с Фабио.

– Сразу химия?

– Нет. Поначалу Капелло был настроен жестковато: «Не лезешь туда, сюда…» «Да не вопрос, – отвечаю, – не полезу». 
 
– А дальше?

– С Фабио мы ударили по рукам. Приезжаю в РФС и слышу: «Получать будешь 50 тысяч рублей».

– Серьезно?

– Абсолютно. Говорю – даже при моем альтруизме это просто неуважение. А в ответ: «Мы же не знаем, какого уровня вы тренер». – «Я самый лучший, который только может быть. Да и не вам меня оценивать. Все, до свидания». Встаю и ухожу. Вызывают второй раз: «Сумма будет другая. Простите, мы не совсем поняли ситуацию». Тоже копейки, но уже побольше.

– 100 тысяч?

– Неважно. Фабио сказал: «Да подписывай, потом разберемся».

– Вы же до поры были единственным россиянином в штабе?

– Да. Как-то сидим за столом большой компанией – Фабио, его ассистенты и я. Зашел разговор о лицензиях. Пануччи: «У меня вообще нет». Гальбьяти: «У меня лицензия B». Капелло ко мне поворачивается: «А у тебя какая?» – «Pro». Он р-раз – меняется в лице. Добавляю: «Я главным тренером работал. Учился, все стадии прошел». С того момента отношение изменилось.

– Из-за лицензии?

– Для итальянцев это показатель. Если у тебя Pro – все, разговор на равных. Капелло стал со мной даже по тактике советоваться. Вскоре сменили мне должность тренера вратарей на помощника. Мы с Фабио остались в очень хороших отношениях. Видимо, не пургу ему советовал.

Пануччи был классным защитником. А оказался вздорным человеком.

– Это их дело, итальянцев. Но жизнь показала – весь штаб бросил Фабио в России, уехали. Остались Семак, Симутенков и я, – сказал Овчинников. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
деньги
logoСпорт-Экспресс
logoФабио Капелло
logoСергей Овчинников
logoКристиан Пануччи
logoРФС
logoСергей Семак
Игорь Симутенков
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Давно босса не было на просторах спортса
Читайте новости футбола в любимой соцсети
