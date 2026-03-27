6

Юрген Клопп: «Салах – один из величайших всех времен. С ним работаешь так, как с остальными: «Здесь не теряй мяч, тут нужно защищаться». У Мохамеда непревзойденная статистика»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался про форварда Мохамеда Салаха, который покинет «Ливерпуль» после завершения нынешнего сезона.

«В момент, когда работаешь с ним, делаешь такие же вещи, как и с любым другим игроком: «Здесь не теряй мяч, тут нужно защищаться». Все в таком духе.

Но это невероятно, если посмотреть на ситуацию шире. Непревзойденная статистика. Будем ли мы говорить об этом через 10 лет, и кто-то другой их достигнет? Юго Экитике или кто-то еще. Считаю, что превзойти Салаха будет очень сложно.

Думаю, что Салах – один из величайших футболистов всех времен», – сказал Юрген Клопп.

Салах – просто легенда

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
Конечно несомненно у Салаха талант от Бога, а Юрген смог раскрыть его талант до конца и он здорова сыграл при Клоппе
Ответ TADSCH DE
Он и при Слоте выдал лучший сезон в АПЛ 😀 а следом худший 😀
Салах легенда Ливерпуля
Салах должен Юргену вагон пиво поставить, после того каким монстром Юрген из него вылепил
Так он уже в Фиорентине и Роме показывал хорошую статистику. Просто в момент прихода в Ливерпуль он вышел он на пик формы
Именно Клопп позволил ему раскрыться на полную, а Слот в прошлом сезоне довел идею Салахоцентричности до абсолюта. Когда же в этом сезоне Слот попытался перестроить игру, оказалось, что никто не может заменить Салаха прошлогоднего. Даже сам Салах. (
