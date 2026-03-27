Юрген Клопп: «Салах – один из величайших всех времен. С ним работаешь так, как с остальными: «Здесь не теряй мяч, тут нужно защищаться». У Мохамеда непревзойденная статистика»

Юрген Клопп: Салах – один из величайших футболистов всех времен.

Бывший главный тренер «Ливерпуля » Юрген Клопп высказался про форварда Мохамеда Салаха , который покинет «Ливерпуль» после завершения нынешнего сезона.

«В момент, когда работаешь с ним, делаешь такие же вещи, как и с любым другим игроком: «Здесь не теряй мяч, тут нужно защищаться». Все в таком духе.

Но это невероятно, если посмотреть на ситуацию шире. Непревзойденная статистика. Будем ли мы говорить об этом через 10 лет, и кто-то другой их достигнет? Юго Экитике или кто-то еще. Считаю, что превзойти Салаха будет очень сложно.

Думаю, что Салах – один из величайших футболистов всех времен», – сказал Юрген Клопп .

