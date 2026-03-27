  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Мостовой о сборной России: «Главное, чтобы не было пафоса после побед над Никарагуа и Мали. Ни шуметь, ни кричать – это перебор. Минимум пять должны забить в обоих матчах»
7

Мостовой о сборной России: «Главное, чтобы не было пафоса после побед над Никарагуа и Мали. Ни шуметь, ни кричать – это перебор. Минимум пять должны забить в обоих матчах»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящих товарищеских матчах команды против Никарагуа и Мали.

– Александр, какие ожидания от матчей с Никарагуа и Мали?

– Никаких ожиданий от предстоящих встреч у меня нет. Не знаю, буду ли я смотреть эти игры.

А какой смысл, когда результат и так уже известен? Минимум пять должны забить в обоих матчах. Главное, чтобы в сборной России не было никакого пафоса после побед над Никарагуа и Мали. Не надо ни шуметь, ни кричать, потому что это уже перебор.

Игрокам нужно просто выйти на поле, сыграть, забить, победить, сесть в автобус и разъехаться по своим клубам. Вот и все.

Владимир Быстров выразил мнение, что в сборную России достаточно приглашать 20 лучших российских футболистов. А как вы считаете?

– То, что сейчас сказал Владимир, я уже говорю четыре года.

Быстров прав: сейчас любой человек с российским паспортом – игрок сборной России (смеется). Раньше расширенный список делался в исключительных случаях, а сейчас на каждый матч против Никарагуа, Мали, Бали и так далее.

Конечно, это неправильно и так никогда не было, – сказал Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoВладимир Быстров
logoсборная Никарагуа
logoСборная Мали по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дзюбу нужно, для рекордов. Время писать историю 😅🤣.
Ответ Олег Сагайдачный
Останься в сборной Черчесов сейчас Дзюба впереди Левандовски по голам за сборную был )
Ответ Karel
А если Слуцкий. Ооооо...
Не надо ни шуметь, ни кричать. Ни играть). Действие, лишённое всяческого смысла. Но Валерке нужны деньги).
И чтобы Абаскаль сборную не возглавил,добавил Сашка…
После таких матчей игроков всегда спрашивают - "Как вы думаете, пошумела бы такая наша сборная на ЧМ если б не бан?"
Игрок хмурится, на минуту задумывается, потом светлеет лицом и говорит - "А вы знаете, я думаю такая наша сборная пошумела бы на ЧМ, если б не бан !"
Я понимаю что пауза и писать особо нечего, но тем не менее, неужели трудно придумать что нибудь? Да про Абаскаля в сто раз интереснее читать, чем про сборную которая не участвует ни в каких турнирах. Уже даже Валере всё равно какой состав будет, можно даже из медиа лиги пригласить игроков для поднятия хоть какого-то интереса.
Кринжатина какая-то, просто идёт осваивание средств, а преподносится как какая-то забава для народа, отпустите парней, не мучайте, пусть в клубах готовятся к продолжению турнира, а деньги... Сделайте что-нибудь для развития детско юнешского спорта или любительского, нужно развитие, а не какие-то попытки поддержания соответствия чему-то такому, чего не существует.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
