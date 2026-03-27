Мостовой о сборной России: «Главное, чтобы не было пафоса после побед над Никарагуа и Мали. Ни шуметь, ни кричать – это перебор. Минимум пять должны забить в обоих матчах»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящих товарищеских матчах команды против Никарагуа и Мали.
– Александр, какие ожидания от матчей с Никарагуа и Мали?
– Никаких ожиданий от предстоящих встреч у меня нет. Не знаю, буду ли я смотреть эти игры.
А какой смысл, когда результат и так уже известен? Минимум пять должны забить в обоих матчах. Главное, чтобы в сборной России не было никакого пафоса после побед над Никарагуа и Мали. Не надо ни шуметь, ни кричать, потому что это уже перебор.
Игрокам нужно просто выйти на поле, сыграть, забить, победить, сесть в автобус и разъехаться по своим клубам. Вот и все.
– Владимир Быстров выразил мнение, что в сборную России достаточно приглашать 20 лучших российских футболистов. А как вы считаете?
– То, что сейчас сказал Владимир, я уже говорю четыре года.
Быстров прав: сейчас любой человек с российским паспортом – игрок сборной России (смеется). Раньше расширенный список делался в исключительных случаях, а сейчас на каждый матч против Никарагуа, Мали, Бали и так далее.
Конечно, это неправильно и так никогда не было, – сказал Александр Мостовой.
Игрок хмурится, на минуту задумывается, потом светлеет лицом и говорит - "А вы знаете, я думаю такая наша сборная пошумела бы на ЧМ, если б не бан !"
Кринжатина какая-то, просто идёт осваивание средств, а преподносится как какая-то забава для народа, отпустите парней, не мучайте, пусть в клубах готовятся к продолжению турнира, а деньги... Сделайте что-нибудь для развития детско юнешского спорта или любительского, нужно развитие, а не какие-то попытки поддержания соответствия чему-то такому, чего не существует.