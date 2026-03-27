Мостовой о сборной России: «Главное, чтобы не было пафоса после побед над Никарагуа и Мали. Ни шуметь, ни кричать – это перебор. Минимум пять должны забить в обоих матчах»

Александр Мостовой: главное, чтобы не было пафоса после побед над Никарагуа и Мали.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящих товарищеских матчах команды против Никарагуа и Мали .

– Александр, какие ожидания от матчей с Никарагуа и Мали?

– Никаких ожиданий от предстоящих встреч у меня нет. Не знаю, буду ли я смотреть эти игры.

А какой смысл, когда результат и так уже известен? Минимум пять должны забить в обоих матчах. Главное, чтобы в сборной России не было никакого пафоса после побед над Никарагуа и Мали. Не надо ни шуметь, ни кричать, потому что это уже перебор.

Игрокам нужно просто выйти на поле, сыграть, забить, победить, сесть в автобус и разъехаться по своим клубам. Вот и все.

– Владимир Быстров выразил мнение, что в сборную России достаточно приглашать 20 лучших российских футболистов. А как вы считаете?

– То, что сейчас сказал Владимир, я уже говорю четыре года.

Быстров прав: сейчас любой человек с российским паспортом – игрок сборной России (смеется). Раньше расширенный список делался в исключительных случаях, а сейчас на каждый матч против Никарагуа, Мали, Бали и так далее.

Конечно, это неправильно и так никогда не было, – сказал Александр Мостовой.