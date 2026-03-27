Овчинников о переоцененном вратаре: «Куртуа не нравится. Не голкипер для «Реала». Он хороший. Но в Мадриде должен играть лучший вратарь мира»
Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников ответил на вопрос о том, какой голкипер является переоцененным.
– В прежние времена нам казался сильно переоцененным вратарь сборной Испании Субисаррета. Англичанин Шилтон, бразилец Таффарел. Сегодня такой голкипер есть? По вашим личным меркам?
– Мне не нравится Куртуа. Как и Буффон. Со Шмейхелем или Каном не сравнить, там вообще другой уровень.
– Чего нет в Куртуа?
– Как вам сказать... Это не вратарь для «Реала». Куртуа – хороший голкипер. А в Мадриде должен играть лучший вратарь мира. Хотя парадокс – лучшего-то сегодня и нет!
– Серьезно?
– Каждое время олицетворял какой-то вратарь. Из последних – Нойер. Всем было ясно – он номер один. А сегодня кто? Вы сами можете ответить? Десять фамилий назовете – Облак, Алиссон, Куртуа...
– Мартинес.
– Смеетесь, что ли?
– Мартинес не считается?
– Мы даже не сразу вспомним, как его зовут! Это просто вратарь.
– Назвали лучшим на чемпионате мира-2022.
– Получить – не значит быть.
– Для вас это не фигура?
– Конечно, нет! Вы же не будете спорить, что Шмейхель – лучший вратарь какой-то эпохи? Или Нойер царил лет шесть. Еще раньше Яшин. Мартинес – другая лига.
– Акинфеев сильнее?
– Да о чем вы говорите? Хоть понимаете, где играет Мартинес?
– В «Астон Вилле».
— Ну и что это за команда? Пусть он как Игорь отыграет 30 лет. Пусть попробует Лигу чемпионов. Классный вратарь в «Астон Вилле» не играл бы. Давно забрал бы «Ливерпуль» или «Манчестер Сити».
Опять скажете: «Он – чемпион мира». А я вам отвечу: чемпион мира там Месси. Мартинесу повезло оказаться в той сборной, – сказал Сергей Овчинников.
— Ну что это за команда
Команда идущиая в зоне ЛЧ в сильнейший лиги планеты. И уже не первый сезон успешно выступает под руководством Эмери.
Откуда столько снобизма и высокомерия у российских футбольных деятелей, которые сами никогда не выступали на таком уровне?
Тотти тоже так себе игрок получается? Раз он всю жизнь в Роме играл…