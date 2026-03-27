  • Овчинников о переоцененном вратаре: «Куртуа не нравится. Не голкипер для «Реала». Он хороший. Но в Мадриде должен играть лучший вратарь мира»
Сергей Овчинников отнес Тибо Куртуа к числу переоцененных вратарей.

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников ответил на вопрос о том, какой голкипер является переоцененным.

– В прежние времена нам казался сильно переоцененным вратарь сборной Испании Субисаррета. Англичанин Шилтон, бразилец Таффарел. Сегодня такой голкипер есть? По вашим личным меркам?

– Мне не нравится Куртуа. Как и Буффон. Со Шмейхелем или Каном не сравнить, там вообще другой уровень.

– Чего нет в Куртуа?

– Как вам сказать... Это не вратарь для «Реала». Куртуа – хороший голкипер. А в Мадриде должен играть лучший вратарь мира. Хотя парадокс – лучшего-то сегодня и нет!

– Серьезно?

– Каждое время олицетворял какой-то вратарь. Из последних – Нойер. Всем было ясно – он номер один. А сегодня кто? Вы сами можете ответить? Десять фамилий назовете – Облак, Алиссон, Куртуа...

– Мартинес.

– Смеетесь, что ли?

– Мартинес не считается?

– Мы даже не сразу вспомним, как его зовут! Это просто вратарь.

– Назвали лучшим на чемпионате мира-2022.

– Получить – не значит быть.

– Для вас это не фигура?

– Конечно, нет! Вы же не будете спорить, что Шмейхель – лучший вратарь какой-то эпохи? Или Нойер царил лет шесть. Еще раньше Яшин. Мартинес – другая лига.

– Акинфеев сильнее?

– Да о чем вы говорите? Хоть понимаете, где играет Мартинес?

– В «Астон Вилле».

— Ну и что это за команда? Пусть он как Игорь отыграет 30 лет. Пусть попробует Лигу чемпионов. Классный вратарь в «Астон Вилле» не играл бы. Давно забрал бы «Ливерпуль» или «Манчестер Сити».

Опять скажете: «Он – чемпион мира». А я вам отвечу: чемпион мира там Месси. Мартинесу повезло оказаться в той сборной, – сказал Сергей Овчинников.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Мостовой одобряет
Как угодно можно относиться к Куртуа как к личности, но не признавать, что он вратарь экстра-класса глупо. Овчинников только подтверждает тезис, ведь на прямой вопрос чего не хватает в Куртуа он почему-то не ответил, а ушёл в какие-то абстрактные размышления и обсуждения других, хотя с высоты своего опыта явно бы что-то подметил, если бы оно было.
мысль прослеживается - он один из топ 4-5 вратарей современности. а когда трава была зеленее были безусловные топ 1 в мире и все остальные. сейчас кроме лещука и выделить некого из мастадонтов.
Ну чет такое себе
Я персональный болельщик Нойера, считаю Куртуа лучшим вратарём мира прямо сейчас, так же не согласен с тем что Оливер Кан при всей моей личной симпатии лучше Буффона. Кан был харизматичен, лидер, икона как говорится, но по навыкам он уступал Буффону. Овчинников странно рассуждает
Правильно, то есть Сафонов (или Агкацев)!
А где доводы и факты? Только бубнеж. Расписал бы его вратарские действия в конкретных матчах, его навыки и способности. Нет, лучше языком воздух сотрясать
Участие в медиалиге не проходит бесследно. Мозг поражён
Ну Сафонов пока занят 😑
— Астон вилла
— Ну что это за команда

Команда идущиая в зоне ЛЧ в сильнейший лиги планеты. И уже не первый сезон успешно выступает под руководством Эмери.

Откуда столько снобизма и высокомерия у российских футбольных деятелей, которые сами никогда не выступали на таком уровне?
По такой логике с Мартинесом - классный вратарь 30 лет в ЦСКА не играл бы)
Тотти тоже так себе игрок получается? Раз он всю жизнь в Роме играл…
