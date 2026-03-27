Овчинников о переоцененном вратаре: «Куртуа не нравится. Не голкипер для «Реала». Он хороший. Но в Мадриде должен играть лучший вратарь мира»

Сергей Овчинников отнес Тибо Куртуа к числу переоцененных вратарей.

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников ответил на вопрос о том, какой голкипер является переоцененным.

– В прежние времена нам казался сильно переоцененным вратарь сборной Испании Субисаррета. Англичанин Шилтон, бразилец Таффарел. Сегодня такой голкипер есть? По вашим личным меркам?

– Мне не нравится Куртуа. Как и Буффон . Со Шмейхелем или Каном не сравнить, там вообще другой уровень.

– Чего нет в Куртуа?

– Как вам сказать... Это не вратарь для «Реала ». Куртуа – хороший голкипер. А в Мадриде должен играть лучший вратарь мира. Хотя парадокс – лучшего-то сегодня и нет!

– Серьезно?

– Каждое время олицетворял какой-то вратарь. Из последних – Нойер. Всем было ясно – он номер один. А сегодня кто? Вы сами можете ответить? Десять фамилий назовете – Облак , Алиссон , Куртуа...

– Мартинес.

– Смеетесь, что ли?

– Мартинес не считается?

– Мы даже не сразу вспомним, как его зовут! Это просто вратарь.

– Назвали лучшим на чемпионате мира-2022.

– Получить – не значит быть.

– Для вас это не фигура?

– Конечно, нет! Вы же не будете спорить, что Шмейхель – лучший вратарь какой-то эпохи? Или Нойер царил лет шесть. Еще раньше Яшин. Мартинес – другая лига.

– Акинфеев сильнее?

– Да о чем вы говорите? Хоть понимаете, где играет Мартинес?

– В «Астон Вилле».

— Ну и что это за команда? Пусть он как Игорь отыграет 30 лет. Пусть попробует Лигу чемпионов. Классный вратарь в «Астон Вилле» не играл бы. Давно забрал бы «Ливерпуль» или «Манчестер Сити».

Опять скажете: «Он – чемпион мира». А я вам отвечу: чемпион мира там Месси. Мартинесу повезло оказаться в той сборной, – сказал Сергей Овчинников.