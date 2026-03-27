«Этому Челестини надо было в бубен дать. Я фанат Талалаева – это русский мужик и готовый тренд». Хрюнов готов организовать бой тренеров «Балтики» и ЦСКА

Владимир Хрюнов: готов организовать поединок Талалаева и Челестини.

Промоутер Владимир Хрюнов выразил готовность организовать бой Андрея Талалаева против Фабио Челестини .

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников ранее высказался о контексте идеи возможного боксерского поединках тренеров: «Мы бы поставили на Андрея Викторовича и выиграли бы – тоннаж посерьезнее. Собрали бы полный стадион» .

Главные тренеры «Балтики» и ЦСКА приняли участие в потасовке в ходе матча команд в 21-м туре Мир РПЛ (1:0) и получили красные карточки. Позднее специалисты были дисквалифицированы на 4 и 1 матч соответственно.

«Талалаев – это русский мужик и готовый тренд. Он повел себя как русский человек. Я готов помочь организовать поединок. Не сомневаюсь, что бой с его участием соберет полный стадион.

Этому Челестини надо было в бубен еще дать. Я фанат Андрея Талалаева и всегда готов ему помочь», – сказал Владимир Хрюнов.