  • Анчелотти о поражении от Франции: «Бразилия может конкурировать с лучшими командами мира. Доволен игрой, но результатом довольствоваться не стоит»
Анчелотти о поражении от Франции: «Бразилия может конкурировать с лучшими командами мира. Доволен игрой, но результатом довольствоваться не стоит»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился мыслями после поражения от команды Франции (1:2) в товарищеском матче.

«Когда проигрываешь, не нужно радоваться. Результат – это не самое важное, но он показывает, что мы сделали хорошо, а что – нет.

Думаю, команда боролась до конца, имея несколько хороших возможностей. 

Но нам немного не хватало умения строить игру на своей половине поля, а также бдительности, чтобы предотвратить контратаку, в результате которой соперник забил.

Я доволен игрой, потому что команда боролась, сражалась, и гол со стандартного положения – это важно. Частично доволен, однако не стоит довольствоваться результатом.

Мы можем конкурировать с лучшими командами мира. В этом я не сомневаюсь.

Мы противостояли очень сильной, высококлассной команде и боролись до последней минуты, чтобы победить. Убежден, что на чемпионате мира мы будем бороться изо всех сил», – заявил Карло Анчелотти.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
Луис Энрике сделал ассист в матче Бразилии и Франции. У него нет результативных действий в 5 последних играх за «Зенит»
Рафинья повредил бедро в матче Бразилии с Францией, его заменили в перерыве. Хавбек «Барсы» пройдет обследование в пятницу
Дешам про 2:1: «Здорово победить, потому что это Бразилии. 11 лет назад Францию сильно разгромили. Тогда между нами был огромный разрыв»
Урбиг получил травму колена в сборной Германии
Кроос о победах в ЛЧ с «Реалом»: «Перес говорил на следующий день после финала: «Увидимся в следующем году, на том же месте, с тем же трофеем». Это не давало нам расслабиться»
Гаттузо о 2:0 с Северной Ирландией: «Нельзя воспринимать это как должное – соперник нас удивил. Мы действовали слишком медленно, Италия могла сыграть лучше»
Кин забил за Италию в 5 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Скиллачи в 1990-м
У Италии 6 побед и разгромное поражение от Норвегии при Гаттузо
Каррагер о Салахе: «Вряд ли он поедет в Саудовскую Аравию – наверняка думает, что уход из «Ливерпуля» не означает конец топ-карьеры. Могу представить Мохамеда в одном из итальянских грандов»
Валерий Карпин: «По Никарагуа нет почти никакой информации. У их тренера будет первый матч у руля, как будут выглядеть – непредсказуемо. Поэтому игрокам голову не забивали»
Мбаппе забил за Францию в 7 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Папена
«МЮ» интересен Льюис-Скелли из «Арсенала». «Юнайтед» хочет подписать левого защитника летом
