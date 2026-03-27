Анчелотти о поражении от Франции: «Бразилия может конкурировать с лучшими командами мира. Доволен игрой, но результатом довольствоваться не стоит»

Карло Анчелотти: Бразилия может конкурировать с лучшими командами мира.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился мыслями после поражения от команды Франции (1:2) в товарищеском матче.

«Когда проигрываешь, не нужно радоваться. Результат – это не самое важное, но он показывает, что мы сделали хорошо, а что – нет.

Думаю, команда боролась до конца, имея несколько хороших возможностей.

Но нам немного не хватало умения строить игру на своей половине поля, а также бдительности, чтобы предотвратить контратаку, в результате которой соперник забил.

Я доволен игрой, потому что команда боролась, сражалась, и гол со стандартного положения – это важно. Частично доволен, однако не стоит довольствоваться результатом.

Мы можем конкурировать с лучшими командами мира. В этом я не сомневаюсь.

Мы противостояли очень сильной, высококлассной команде и боролись до последней минуты, чтобы победить. Убежден, что на чемпионате мира мы будем бороться изо всех сил», – заявил Карло Анчелотти.