  • Дешам про 2:1: «Здорово победить, потому что это Бразилии. 11 лет назад Францию сильно разгромили. Тогда между нами был огромный разрыв»
1

Дидье Дешам высказался о победе над Бразилией.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе над командой Бразилии (2:1) в товарищеском матче.

«Здорово победить, потому что это сборная Бразилии. 11 лет назад нас сильно разгромили (1:3). Тогда между ними и нами был огромный разрыв.

Не скажу, что разрыв сократился, но то, что мы смогли сделать в первом тайме, а затем, когда остались вдесятером, а именно контроль, связь между полузащитниками и нападающими – это интересно.

Произошло много изменений в расстановке игроков, но это не повлияло на командную игру», – сказал Дидье Дешам.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
logoДидье Дешам
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Франции по футболу
товарищеские матчи (сборные)
1 комментарий
Здорово победить, потому что это Бразилии.

Вы либо склоняйте правильно, либо слово "сборная" допишите в заголовке!
Материалы по теме
Луис Энрике сделал ассист в матче Бразилии и Франции. У него нет результативных действий в 5 последних играх за «Зенит»
вчера, 22:12
Рафинья повредил бедро в матче Бразилии с Францией, его заменили в перерыве. Хавбек «Барсы» пройдет обследование в пятницу
вчера, 22:05
Мбаппе забил за Францию в 7 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Папена
вчера, 20:49
Товарищеские матчи. Бразилия уступила Франции в США, Хорватия обыграла Колумбию, Беларусь победила Кипр, Грузия сыграла вничью с Израилем
3 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. 1/2 финала. Боливия обыграла Суринам, Ямайка сыграет с Новой Каледонией
33 минуты назад
Овчинников о переоцененном вратаре: «Куртуа не нравится. Не голкипер для «Реала». Он хороший. Но в Мадриде должен играть лучший вратарь мира»
42 минуты назад
«Этому Челестини надо было в бубен дать. Я фанат Талалаева – это русский мужик и готовый тренд». Хрюнов готов организовать бой тренеров «Балтики» и ЦСКА
56 минут назад
Министерство спорта Ирана запретило спортивным командам ездить во «враждебные» и «неспособные обеспечить безопасность» страны до дальнейшего уведомления
вчера, 22:52
Тренер Украины Ребров об 1:3 от Швеции и невыходе на ЧМ-2026: «Не знаю, позорно ли это. Мы извиняемся. Очень много ошибок – потому и проиграли»
вчера, 22:42
Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026, Швеция – с Польшей, Турция – с Косово, Дания – с Чехией
вчера, 22:39
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия обыграла Северную Ирландию, Украина вылетела от Швеции, Польша одолела Албанию, Турция прошла Румынию
вчера, 22:36
Луис Энрике сделал ассист в матче Бразилии и Франции. У него нет результативных действий в 5 последних играх за «Зенит»
вчера, 22:12
Рафинья повредил бедро в матче Бразилии с Францией, его заменили в перерыве. Хавбек «Барсы» пройдет обследование в пятницу
вчера, 22:05
Ко всем новостям
Мостовой о сборной России: «Главное, чтобы не было пафоса после побед над Никарагуа и Мали. Ни шуметь, ни кричать – это перебор. Минимум пять должны забить в обоих матчах»
18 минут назад
Анчелотти о поражении от Франции: «Бразилия может конкурировать с лучшими командами мира. Доволен игрой, но результатом довольствоваться не стоит»
сегодня, 00:28
Урбиг получил травму колена в сборной Германии
вчера, 23:03
Кроос о победах в ЛЧ с «Реалом»: «Перес говорил на следующий день после финала: «Увидимся в следующем году, на том же месте, с тем же трофеем». Это не давало нам расслабиться»
вчера, 22:55
Гаттузо о 2:0 с Северной Ирландией: «Нельзя воспринимать это как должное – соперник нас удивил. Мы действовали слишком медленно, Италия могла сыграть лучше»
вчера, 22:23
Кин забил за Италию в 5 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Скиллачи в 1990-м
вчера, 22:09
У Италии 6 побед и разгромное поражение от Норвегии при Гаттузо
вчера, 21:40
Каррагер о Салахе: «Вряд ли он поедет в Саудовскую Аравию – наверняка думает, что уход из «Ливерпуля» не означает конец топ-карьеры. Могу представить Мохамеда в одном из итальянских грандов»
вчера, 20:59
Валерий Карпин: «По Никарагуа нет почти никакой информации. У их тренера будет первый матч у руля, как будут выглядеть – непредсказуемо. Поэтому игрокам голову не забивали»
вчера, 20:54
Мбаппе забил за Францию в 7 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Папена
вчера, 20:49
