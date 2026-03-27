Дешам про 2:1: «Здорово победить, потому что это Бразилии. 11 лет назад Францию сильно разгромили. Тогда между нами был огромный разрыв»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе над командой Бразилии (2:1) в товарищеском матче.

«Здорово победить, потому что это сборная Бразилии. 11 лет назад нас сильно разгромили (1:3). Тогда между ними и нами был огромный разрыв.

Не скажу, что разрыв сократился, но то, что мы смогли сделать в первом тайме, а затем, когда остались вдесятером, а именно контроль, связь между полузащитниками и нападающими – это интересно.

Произошло много изменений в расстановке игроков, но это не повлияло на командную игру», – сказал Дидье Дешам.