Урбиг получил травму колена в сборной Германии
Йонас Урбиг получил травму в сборной Германии.
Вратарь «Баварии» Йонас Урбиг травмировался в расположении сборной Германии.
Голкипер получил травму правого колена во время тренировки, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. В связи с этим Урбиг покинет расположение национальной команды.
27 марта сборная Германии проведет товарищеский матч с командой Швейцарии, а 30 марта сыграет с Ганой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Баварии»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Придётся на игры с Реалом Оливера Кана ставить
К тому времени, вроде как, Нойер уже должен выздороветь.
Лишь бы ничего серьёзного
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем