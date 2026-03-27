Урбиг получил травму колена в сборной Германии

Вратарь «Баварии» Йонас Урбиг травмировался в расположении сборной Германии.

Голкипер получил травму правого колена во время тренировки, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. В связи с этим Урбиг покинет расположение национальной команды.

27 марта сборная Германии проведет товарищеский матч с командой Швейцарии, а 30 марта сыграет с Ганой.