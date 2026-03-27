Кроос о победах в ЛЧ с «Реалом»: «Перес говорил на следующий день после финала: «Увидимся в следующем году, на том же месте, с тем же трофеем». Это не давало нам расслабиться»

Тони Кроос: после побед в ЛЧ президент «Реала» говорил, что надо выиграть снова.

Бывший полузащитник «Реала » Тони Кроос вспомнил, как в в мадридском клубе стремились к победам в Лиге чемпионов.

«Я был голоден до самого конца. А когда мы выигрывали Лигу чемпионов, на следующий день президент [Флорентино Перес ] говорил, что нужно выиграть ее в следующем году.

Мы могли наслаждаться победой в течение нескольких часов, пока на следующий день не слышали от президента: «Очень хорошо, увидимся в следующем году, на том же месте, с тем же трофеем». Это может показаться банальным, но это не давало нам расслабиться. В этом клубе у тебя на уме только «Лига чемпионов, Лига чемпионов, Лига чемпионов».

Мы были командой. У нас было много отличных игроков, но мы понимали, что, когда судья дает свисток, мы все хотим одного и того же. Мы все хотели победить, и это было ключевым моментом. Мы были очень хороши. Если у вас плохая команда, вы не выиграете Лигу чемпионов», – сказал Кроос.

