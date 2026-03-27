  • Кроос о победах в ЛЧ с «Реалом»: «Перес говорил на следующий день после финала: «Увидимся в следующем году, на том же месте, с тем же трофеем». Это не давало нам расслабиться»
Кроос о победах в ЛЧ с «Реалом»: «Перес говорил на следующий день после финала: «Увидимся в следующем году, на том же месте, с тем же трофеем». Это не давало нам расслабиться»

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос вспомнил, как в в мадридском клубе стремились к победам в Лиге чемпионов. 

«Я был голоден до самого конца. А когда мы выигрывали Лигу чемпионов, на следующий день президент [Флорентино Перес] говорил, что нужно выиграть ее в следующем году.

Мы могли наслаждаться победой в течение нескольких часов, пока на следующий день не слышали от президента: «Очень хорошо, увидимся в следующем году, на том же месте, с тем же трофеем». Это может показаться банальным, но это не давало нам расслабиться. В этом клубе у тебя на уме только «Лига чемпионов, Лига чемпионов, Лига чемпионов».

Мы были командой. У нас было много отличных игроков, но мы понимали, что, когда судья дает свисток, мы все хотим одного и того же. Мы все хотели победить, и это было ключевым моментом. Мы были очень хороши. Если у вас плохая команда, вы не выиграете Лигу чемпионов», – сказал Кроос. 

Кроос о «Реале»: «Клуб очень похож на семью, Перес излучает что-то очень человечное. Я чувствовал себя защищенным в трудные времена»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Перес говорил на следующий день после финала - "увидимся на следующей год, на том же месте, с тем же трофеем. Я обо всем договорился"

Мы уже знали что трофей будет у нас - сказал Тони Кроос.
Помню, Кроос рассказывал, что перед финалом ЛЧ 2018 с «Ливерпулем» вместо тактической подготовки с Зиданом тройка основных полузащитников (плюс Каземиро, Модрич) играли друг с другом в карты) Леденящее спокойствие)
