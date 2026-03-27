Министерство спорта Ирана запретило спортивным командам ездить во «враждебные» и «неспособные обеспечить безопасность» страны до дальнейшего уведомления

Власти Ирана запретили спортивным командам поездки в страны, которые считаются враждебными.

Министерство спорта Ирана объяснило это решение опасениями по поводу безопасности иранских спортсменов. При этом конкретные страны, въезд в которые запрещен, не называются.

«Присутствие национальных и клубных команд в странах, которые считаются враждебными и не способны обеспечить безопасность иранских спортсменов и членов команд, запрещено до дальнейшего уведомления», – приводит Reuters заявление пресс-службы ведомства.

Министерство также добавило, что клубы и федерация футбола Ирана должны были уведомить Азиатскую конфедерацию футбола о переносе мест проведения матчей.

Напомним, сборная Ирана вышла на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе иранцы должны сыграть со сборными Новой Зеландии, Бельгии и Египта, все матчи запланированы на территории США. Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил о переговорах по поводу возможного переноса матчей группового этапа ЧМ-2026 в Мексику.