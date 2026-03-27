Министерство спорта Ирана запретило спортивным командам ездить во «враждебные» и «неспособные обеспечить безопасность» страны до дальнейшего уведомления

Власти Ирана запретили спортивным командам поездки в страны, которые считаются враждебными.

Власти Ирана запретили спортивным командам поездки в страны, которые считаются враждебными.

Министерство спорта Ирана объяснило это решение опасениями по поводу безопасности иранских спортсменов. При этом конкретные страны, въезд в которые запрещен, не называются.

«Присутствие национальных и клубных команд в странах, которые считаются враждебными и не способны обеспечить безопасность иранских спортсменов и членов команд, запрещено до дальнейшего уведомления», – приводит Reuters заявление пресс-службы ведомства.

Министерство также добавило, что клубы и федерация футбола Ирана должны были уведомить Азиатскую конфедерацию футбола о переносе мест проведения матчей.

Напомним, сборная Ирана вышла на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе иранцы должны сыграть со сборными Новой Зеландии, Бельгии и Египта, все матчи запланированы на территории США. Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил о переговорах по поводу возможного переноса матчей группового этапа ЧМ-2026 в Мексику.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Reuters
logoвысшая лига Иран
logoЧМ-2026
logoСборная Ирана по футболу
Политика
logoАзиатская футбольная конфедерация
Конечно, запретил. Иначе половина сбежит
Мне кажется гораздо большая опасность иранским спортсменам грозит не от правительств в недружественных странах, а на территории Ирана от собственного режима.
США и Израиль максимально ухудшают жизнь иранцев. Власти Ирана: "Так, подержи мой айран. Я покажу, как надо."
Это у вас не безопасно!
Это у вас не безопасно!
Ответ pitceru сверху. Не знаю обиделась как девка и в ЧС меня поставила

Конечно сбегут. Ты бы не сбежал если бы на твою голову и близких ссыпались бы демократические ракеты и бомбы мира?
Конечно сбегут. Ты бы не сбежал если бы на твою голову и близких ссыпались бы демократические ракеты и бомбы мира?
А ты не знал что выход на протесты, сметрная казнь, спортсмены уже ущутили это на своих шкурах.
Пару недель потерпеть, додолбают этих челманосцев и поедут спортсмены спокойно куда надо.
мда, современная война и дипломатия это конечно какое-то позорище. Полный абсурд.
Материалы по теме
Футболистка сборной Ирана: «Я не продам родину чужаку, я не променяла семью на тысячу заманчивых предложений». Заявление Ахмадизаде привело контролируемое КСИР агентство
23 марта, 10:34
Азмуна убирают из сборной Ирана за фото с лидерами ОАЭ. Теперь он – «предатель»
19 марта, 21:50
