  • Тренер Украины Ребров об 1:3 от Швеции и невыходе на ЧМ-2026: «Не знаю, позорно ли это. Мы извиняемся. Очень много ошибок – потому и проиграли»
Тренер сборной Украины высказался о невыходе на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о поражении от Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:3).

– К сожалению, мы проиграли. Мы допустили очень много ошибок – потому мы и проиграли. Очень тяжело играть, когда ты получаешь на 4-й минуте. Я думаю, что мы проиграли сильной сборной, они очень организованно оборонялись и, к сожалению, мы не использовали свои моменты.

– Что, кроме индивидуальных ошибок, стало причиной поражения?

– Сейчас тяжело это говорить. Вы спрашиваете сразу после игры – я не могу назвать причины, кроме индивидуальных ошибок.

– Почему не вышло ничего впереди?

– Потому что сборная Швеции очень компактно оборонялась. Она сменила схему игры, они играли с тремя центральными защитниками, и было очень тяжело вскрывать эту оборону. Всегда они атаковали небольшой группой игроков, но в обороне было все очень плотно.

– Жаль, что все так. Вам есть что добавить еще украинским болельщикам?

– Мы извиняемся. Я думаю, что у всех ребят было желание показать, было желание выиграть, но, к сожалению, это футбол, мы проиграли. Но я благодарен ребятам, они отработали на поле.

– Мы упустили шанс на чемпионат мира. Каковы ваши следующие планы?

– Мои следующие планы – сыграть вторую игру.

– Считаете ли вы этот результат позорным для сборной Украины?

– Мы проиграли игру, мы проиграли плей-офф. Мы проиграли сильному сопернику. Чтобы выигрывать такие игры, нужно, чтобы каждый игрок показывал свой максимум.

К сожалению, мы сегодня этого не показали, и мы проиграли. Я не знаю, позорно ли... Наверное, для болельщиков это позорно. Мы делали свое дело.

Ребята делали, мы делали. К сожалению, мы проиграли, это футбол, – сказал Ребров на пресс-конференции.

Опубликовал: Алексей Белоус
Подайте гроши в конце добавил Ребров
Ответ Бестрофеник 2024
Це перемоги не случилось
Помню единодушный хор в комментариях после жеребьевки о том, что Украина явный фаворит не только против шведов, но и вообще в своей четверке. Смешно было от того, как все недооценивали шведов, у которых очень мощный состав.
Они плохо сыграли в группе, может поэтому. Последнее место против всяких Косово
Украина это сборная, которая уже 20 лет на чемпионат мира попасть не может, она априори нигде не может быть фаворитом
Швеция сыграла более поуже, чем Украина пощире
Тонко. Украина сыграла достаточно широко, но не там. В итоге приняла в себя три.
Спасибо, наши братья-шведы 🙏💙💛 Подарили праздник
ригодырка, как мало тебе надо для радости))
Твоё место на трибуне
такой физручелло, весь отбор мучались, игры вообще не было, так что закономерный вылет
Будет ли замена Ирана на Украину?
Украина-Швеция, победитель играет с Польшей.
- Почему не вышло ничего впереди?
- Было тяжело вскрывать эту оборону, не имея за душой ни гроша
Сегодня вся Россия была чуть чуть Швецией
