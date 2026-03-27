Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026, Швеция – с Польшей, Турция – с Косово, Дания – с Чехией

Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной в финале стыков ЧМ-2026.

Определились пары финалистов плей-офф европейской квалификации ЧМ-2026.

В последних матчах отборочного турнира чемпионата мира сборная Швеции встретится с командой Польши, Косово сыграет с Турцией, Италия проведет матч с Боснией и Герцеговиной, а Дания – с Чехией.

Встречи пройдут 31 марта.