  • Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026, Швеция – с Польшей, Турция – с Косово, Дания – с Чехией
Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной в финале стыков ЧМ-2026.

Определились пары финалистов плей-офф европейской квалификации ЧМ-2026.

В последних матчах отборочного турнира чемпионата мира сборная Швеции встретится с командой Польши, Косово сыграет с Турцией, Италия проведет матч с Боснией и Герцеговиной, а Дания – с Чехией.

Встречи пройдут 31 марта.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Италия снова отправляется на Балканы бороться за путёвку на ЧМ.
«На бумаге» Италия, Швеция, Турция и Дания выглядят фаворитами в своих парах. Но сдаётся мне, что будет как минимум один сюрприз, а то и два 😊
Ответ krokodilych
Италия станет первым сюрпризом )
Ответ Marky777
… когда пройдет дальше в финальную часть
Датчане чехов раскатают, турки косоваров тоже, мастерство несопоставимо. Италия опять будет мучиться с автобусом, но думаю пройдет. Швеция Польша самая равная пара, тут все же думаю шведы небольшие фавориты, с Поттером они преобразились.
Ну вот кому нужны эти овертаймы ? Пол часа мучения, победитель пары уже не в равных условиях перед решающим матчем. Ничья, пенальти, по домам. В ЛЧ отменили со след года. Какие же тугодумные и консервативные в футболе чиновники , Вар ввели последними среди всех игровых видов, прям со скрипом, с опозданием на много лет в футболе изменения происходят. Кому нужны эти мучения в ОТ? А если на дистанции в турнир брать, сейчас с 1/16 ЧМ плоф… короче
Ответ Клементино
В ЛЧ не отменили. Просто кто-то предлагал только вроде
Ответ Раиль Хафизов_1116726047
Спасибо за уточнение, а я-то думал… ну, подождём ещё пару тройку лет … 🤦‍♂️
Жаль словакия проиграла а то в каждой паре было бы по одной славянской команде.
Ответ Opioman
Ну так 4 пропустить !
Они в Группе чуть побольше пропустили всего))
Ответ Opioman
Вообще словаки сегодня неприятно удивили - 4 штуки дома от косовар пустить...
Суринам играет, ещё и высоко в горах, там не все выживали... Где посмотреть то?
Ответ grin478
На сайте ФИФА
Ответ grin478
В Мексике кажется игра проходит , побидител пары выходит на Ирак финалная игра тоже пройдет в Мексике если не ошибаюсь как то так
