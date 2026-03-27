Гаттузо о 2:0 с Северной Ирландией: «Нельзя воспринимать это как должное – соперник нас удивил. Мы действовали слишком медленно, Италия могла сыграть лучше»

Гаттузо о 2:0 с Северной Ирландией: нельзя принимать победу как должное.

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о победе над Северной Ирландией в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.

Итальянцы одержали домашнюю победу со счетом 2:0. В финале сборная Италии сыграет с Уэльсом или Боснией и Герцеговиной.

«Было совсем не просто. Они даже удивили нас, пытаясь делать вертикальные передачи, мы могли бы сыграть лучше.

Локателли действовал слишком глубоко, мы не развивали игру должным образом или играли не так, как готовились, но мы хорошо справились, и это нельзя принимать как должное. Мы действовали слишком медленно, Локателли оттеснили назад, но после перерыва мы быстрее двигали мяч, и теперь нам предстоит сыграть в финале. Это сложно, мы знали, что эта игра тоже будет тяжелой, так что теперь мы должны постараться зарядиться энергией.

Еще раз благодарим болельщиков в Бергамо, я почти не слышал насмешек, и в перерыве мы ушли в раздевалку под аплодисменты. Я благодарю жителей Бергамо, и теперь мы вместе идем в финал», – сказал Гаттузо в интервью RAI Sport.