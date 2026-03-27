Луис Энрике сделал ассист в матче Бразилии и Франции. У него нет результативных действий в 5 последних играх за «Зенит»

Вингер «Зенита » Луис Энрике отметился результативной передачей в составе сборной Бразилии .

25-летний футболист вышел на поле после перерыва в матче против команды Франции (1:2) и ассистировал Бремеру на 78-й минуте.

Отметим, что в пяти последних матчах за «Зенит» Луис Энрике не совершил ни одного результативного действия. Его статистику можно найти здесь .