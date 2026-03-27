Луис Энрике сделал ассист в матче Бразилии и Франции. У него нет результативных действий в 5 последних играх за «Зенит»
25-летний футболист вышел на поле после перерыва в матче против команды Франции (1:2) и ассистировал Бремеру на 78-й минуте.
Отметим, что в пяти последних матчах за «Зенит» Луис Энрике не совершил ни одного результативного действия.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
мёртвая сборная Бразилии, играли хорошо только каземиро, рафинья, луис, винисиус полный отстой, все таки на 20 минут не помешал бы неймар если бы вызвали
На фоне Винисиуса Луис Энрике в сборной почти Пеле:)
постой. А Балтике гол не считается?
Мало, надо было два ассиста, а так гарантий у Семака в основе нет.
Фанатов Семака не проведешь, они сейчас убедительно докажут, что с такими как Энрике очень сложно выиграть РПЛ у Мусаева с его шестью бразильцами, у которых игр за сборную Бразилии меньше чем у одного Дугласа Сантоса.
Посмотрел на состав Бразилии, обратил внимание на оборону, кто блин там эти люди? Ни одного не знаю. Не представляю на что они рассчитывают на ЧМ с такой обороной
Фланги слабые обороны, но центр силный. Габи и Маркиньос основа. Под ними Бремер и Милитао
Интересно почему их на этот матч не позвали. Маркиньос, Габриэл, Милитао топ варианты, окей. Но с флагами я там так понимаю просто голяк. А в сегодняшем матче Уэсли, Бремер, Лео Перейра (???), Сантос (???), уф, я только когда профили игроков стал открывать смог вспомнить только Бремера лишь)
Набрался опыта в Зените
