Кин забил за Италию в 5 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Скиллачи в 1990-м

Мойзе Кин провел рекордную для сборной Италии голевую серию в XXI веке.

Форврад сборной Италии Мойзе Кин забил за сборную в 5-м матче подряд.

Нападающий «Фиорентины» отличился на 80-й минуте матча с Северной Ирландией в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.

Ранее Кин забил в двух матчах со сборной Эстонии и сделал дубль в ворота Израиля на групповом этапе квалификации ЧМ, до этого он отметился дублем в матче с Германией в Лиге наций.

Последним футболистом, которому удалось забить за Италию в 5 матчах подряд, был Сальваторе Скиллачи в период с июня по июль 1990 года.