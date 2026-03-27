  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
1

Кин забил за Италию в 5 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Скиллачи в 1990-м

Мойзе Кин провел рекордную для сборной Италии голевую серию в XXI веке.

Форврад сборной Италии Мойзе Кин забил за сборную в 5-м матче подряд.

Нападающий «Фиорентины» отличился на 80-й минуте матча с Северной Ирландией в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.

Ранее Кин забил в двух матчах со сборной Эстонии и сделал дубль в ворота Израиля на групповом этапе квалификации ЧМ, до этого он отметился дублем в матче с Германией в Лиге наций.

Последним футболистом, которому удалось забить за Италию в 5 матчах подряд, был Сальваторе Скиллачи в период с июня по июль 1990 года.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoСборная Италии по футболу
logoМойзе Кин
logoсборная Северной Ирландии по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoФиорентина
Сальваторе Скиллачи
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Прототип Балотелли в сборной, только у этого парня лучше с дисциплиной. Тащит фиалок и хлипкую Италию на мундиаль.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем