Рафинья повредил бедро в матче Бразилии с Францией, его заменили в перерыве. Хавбек «Барсы» пройдет обследование в пятницу

Рафинья получил травму в матче сборной Бразилии.

Вингер сборной Бразилии Рафинья Диас повредил бедро во время товарищеской игры с командой Франции (1:2, второй тайм).

29-летнего футболиста заменили в перерыве встречи, вместо него на поле вышел Луис Энрике . Игрок «Барселоны» пройдет обследование в пятницу.

