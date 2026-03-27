  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ноттингем» может пожаловаться в АПЛ на штраф «Челси» – наказание за нарушения при Абрамовиче считают слишком мягким. «Форест» лишили 4 очков в 2024-м
3

«Ноттингем Форест» считает слишком мягким наказание для «Челси» за финансовые нарушения при Романе Абрамовиче.

Лондонцы были оштрафованы на 10,75 миллиона фунтов и получили условный запрет на трансферы.

По информации The Athletic, «Ноттингем» рассматривает возможность подать официальную жалобу в АПЛ. Отмечается, что в футбольных кругах многие сочли санкции в отношении «Челси» слишком мягкими, так как клуб избежал спортивных санкций.

Напомним, в марте 2024 года АПЛ лишила «Ноттингем Форест» 4 очка за нарушение Правил прибыльности и устойчивости Премьер-лиги (PSR) за период, заканчивающийся в сезоне-2022/23 – клуб превысил допустимый лимит убытков на 34,5 млн фунтов. Апелляция клуба была отклонена.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
logoРоман Абрамович
финансовый фэйр-плей
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Во-первых Челси сам сообщил о нарушениях, из-за чего наказание смягчили.

Во-вторых до чего же позорный этот недоклуб, который бегает и доносит на другие команды.
Из-за этого недоразумения Кристал Пэлэс играет в ЛК и соответственно потерял в деньгах. Сейчас они бегут жаловаться, хотя их это дело никак не касается от слова совсем.
Ответ Proper Chels
аа, главное самим сообщить чтоб не наказывали)) ну жесть, ты прешь!
Ответ TAGAY
Так да мотивация легкого наказания была именно в том что сами написали явку с повинной. А по поводу НФ: клуб обиженных который через федерацию только и может получить что-то.
