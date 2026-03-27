«Ноттингем» может пожаловаться в АПЛ на штраф «Челси» – наказание за нарушения при Абрамовиче считают слишком мягким. «Форест» лишили 4 очков в 2024-м
«Ноттингем Форест» считает слишком мягким наказание для «Челси» за финансовые нарушения при Романе Абрамовиче.
Лондонцы были оштрафованы на 10,75 миллиона фунтов и получили условный запрет на трансферы.
По информации The Athletic, «Ноттингем» рассматривает возможность подать официальную жалобу в АПЛ. Отмечается, что в футбольных кругах многие сочли санкции в отношении «Челси» слишком мягкими, так как клуб избежал спортивных санкций.
Напомним, в марте 2024 года АПЛ лишила «Ноттингем Форест» 4 очка за нарушение Правил прибыльности и устойчивости Премьер-лиги (PSR) за период, заканчивающийся в сезоне-2022/23 – клуб превысил допустимый лимит убытков на 34,5 млн фунтов. Апелляция клуба была отклонена.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Во-вторых до чего же позорный этот недоклуб, который бегает и доносит на другие команды.
Из-за этого недоразумения Кристал Пэлэс играет в ЛК и соответственно потерял в деньгах. Сейчас они бегут жаловаться, хотя их это дело никак не касается от слова совсем.