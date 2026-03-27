У Италии 6 побед и разгромное поражение от Норвегии при Гаттузо
Сборная Италии выиграла 6 из 7 матчей под руководством Дженнаро Гаттузо.
В полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 итальянцы обыграли команду Северной Ирландии со счетом 2:0.
Гаттузо возглавил сборную Италии в июне. Под его руководством команда провела 7 матчей, одержав 6 побед и уступив Норвегии (1:4) в последнем туре группового этапа отборочного турнира.
В финале плей-офф Италия сыграет с Уэльсом или Боснией и Герцеговиной.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Итальянцам это по силам
Глава 6.3 "Битва при Каннах"
....
Глава 19.2 "Разгромное поражение при Гаттузо"