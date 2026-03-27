У Италии 6 побед и разгромное поражение от Норвегии при Гаттузо

Сборная Италии выиграла 6 из 7 матчей под руководством Дженнаро Гаттузо.

В полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 итальянцы обыграли команду Северной Ирландии со счетом 2:0.

Гаттузо возглавил сборную Италии в июне. Под его руководством команда провела 7 матчей, одержав 6 побед и уступив Норвегии (1:4) в последнем туре группового этапа отборочного турнира.

В финале плей-офф Италия сыграет с Уэльсом или Боснией и Герцеговиной.