У Италии 6 побед и разгромное поражение от Норвегии при Гаттузо

Сборная Италии выиграла 6 из 7 матчей под руководством Дженнаро Гаттузо.

В полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 итальянцы обыграли команду Северной Ирландии со счетом 2:0.

Гаттузо возглавил сборную Италии в июне. Под его руководством команда провела 7 матчей, одержав 6 побед и уступив Норвегии (1:4) в последнем туре группового этапа отборочного турнира.

В финале плей-офф Италия сыграет с Уэльсом или Боснией и Герцеговиной.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
По игре это дно. Кто смотрел. В целом никакой игры и мысли. Просто бороться за каждый мяч и всё
Теперь пройти Уэльс/Боснию

Итальянцам это по силам
Опять в перерыве 🦏 проводил "разъяснительную работу"❓🤔
С трио Ретеги-Политано-Кин в атаке побеждать серьёзных соперников будет непросто. Североирландцы слишком слабые, но вот дальше любой из пары Уэльс - Босния даст серьёзный бой этой Италии
Совсем слабеньких обыграли без внятной игры, а первой же серьезной влетели с треском
Учебник истории.
Глава 6.3 "Битва при Каннах"
....
Глава 19.2 "Разгромное поражение при Гаттузо"
Рекомендуем
Главные новости
Луис Энрике сделал ассист в матче Бразилии и Франции. У него нет результативных действий в 5 последних играх за «Зенит»
17 минут назад
Товарищеские матчи. Бразилия уступила Франции в США, Колумбия играет с Хорватией, Беларусь победила Кипр, Грузия сыграла вничью с Израилем
22 минуты назад
Рафинья повредил бедро в матче Бразилии с Францией, его заменили в перерыве. Хавбек «Барсы» пройдет обследование в пятницу
24 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. 1/2 финала. В Мексике Боливия играет с Суринамом, Ямайка – с Новой Каледонией
28 минут назадLive
Чемпионский «Ювентус» 2010-х – помните, кто там играл?
29 минут назадТесты и игры
«Ноттингем» может пожаловаться в АПЛ на штраф «Челси» – наказание за нарушения при Абрамовиче считают слишком мягким. «Форест» лишили 4 очков в 2024-м
31 минуту назад
Хавбек «Вест Хэма» Диуф о Рамадане: «Лучший месяц для мусульман. Ты должен молиться каждый день, читать дуа, избегать харама, помогать бедным. Аллах даст нам все, чего мы хотим»
34 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия обыграла Северную Ирландию, Украина вылетела от Швеции, Польша одолела Албанию, Турция прошла Румынию
44 минуты назадLive
Сборная Украины не вышла на ЧМ-2026, проиграв Швеции в плей-офф квалификации. Украинцы не попадают на чемпионат мира с 2006 года
49 минут назад
Италия обыграла Северную Ирландию в полуфинале плей-офф отбора ЧМ – 2:0. Тонали забил и ассистировал Кину
51 минуту назад
Ко всем новостям
Гаттузо о 2:0 с Северной Ирландией: «Нельзя воспринимать это как должное – соперник нас удивил. Мы действовали слишком медленно, Италия могла сыграть лучше»
6 минут назад
Кин забил за Италию в 5 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Скиллачи в 1990-м
20 минут назад
Каррагер о Салахе: «Вряд ли он поедет в Саудовскую Аравию – наверняка думает, что уход из «Ливерпуля» не означает конец топ-карьеры. Могу представить Мохамеда в одном из итальянских грандов»
сегодня, 20:59
Валерий Карпин: «По Никарагуа нет почти никакой информации. У их тренера будет первый матч у руля, как будут выглядеть – непредсказуемо. Поэтому игрокам голову не забивали»
сегодня, 20:54
Мбаппе забил за Францию в 7 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Папена
сегодня, 20:49
«МЮ» интересен Льюис-Скелли из «Арсенала». «Юнайтед» хочет подписать левого защитника летом
сегодня, 20:39
Пресняков-старший о «Спартаке»: «Нереально бороться за чемпионство, когда привозят таких, как Ливай, Солари и Ву. Нужны игроки уровня Промеса, Барко, Маркиньоса – деньги у клуба есть»
сегодня, 20:19
РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы среди игроков лиги в 2025 году
сегодня, 19:59
Карпин о Соболеве и Кривцове вне заявки сборной: «Они начали играть 8 марта, а мы уже дали список. Дай бог, чтобы дальше так продолжили – получат вызов на следующий сбор»
сегодня, 19:58
Франсишку Консейсау о невызове Роналду на матчи с Мексикой и США: «Любой сборной не хватало бы Криштиану с его голами и лидерскими качествами. Но мы заполним эту пустоту»
сегодня, 19:46
