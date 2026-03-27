Сборная Украины не вышла на ЧМ-2026, проиграв Швеции в плей-офф квалификации. Украинцы не попадают на чемпионат мира с 2006 года
Сегодня команда под руководством Сергея Реброва потерпела поражение от сборной Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 – 1:3.
Украинцы участвовали в чемпионате мира лишь один раз – в 2006 году. Тогда они дошли до 1/4 финала турнира.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Да и там вышли в чф после группы с тунисами и одного из самых скучнейших матчей в истории со Швейцарией.
"Трепещи, Мир! Украина едет удивлять"
А оно вон как оказалось...
Вадик, крепись, мы с тобой!)
Предлагаю завтрашний день сделать траурным на Спортсе
С таким то Дьекирешем Арсенал уже считай Чемпион ! ))
И кто-то ведь будет продолжать истерить, что на Украине футбол типа круче...
Его уже и в старт не ставят - сразу минус игрок , примерно, как Салах в Ливерпуле ))