Сборная Украины не вышла на ЧМ-2026, проиграв Швеции в плей-офф квалификации. Украинцы не попадают на чемпионат мира с 2006 года

Сборная Украины пропустит пятый чемпионат мира подряд.

Сегодня команда под руководством Сергея Реброва потерпела поражение от сборной Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 – 1:3.

Украинцы участвовали в чемпионате мира лишь один раз – в 2006 году. Тогда они дошли до 1/4 финала турнира.