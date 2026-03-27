Дьокереш сделал хет-трик в матче с Украиной в квалификации ЧМ. Форвард забил три гола за матч впервые с апреля 2025-го
Виктор Дьокереш сделал хет-трик в матче со сборной Украины.
Виктор Дьокереш сделал хет-трик в составе сборной Швеции.
27-летний нападающий трижды отличился в игре против сборной Украины в полуфинале квалификации ЧМ-2026 (3:0, второй тайм). Два мяча он забил с игры, а еще один – с пенальти, который сам и заработал.
Это первый хет-трик Дьокереша с 27 апреля 2025 года – тогда форвард, выступавший за «Спортинг», трижды забил «Боавиште».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Как это контрастирует с тем, как работают комментаторы незалежной в матчах, где есть российские игроки (Сафонов, Головин и т.д.). Они буквально слюной исходят, доказывая, какие это "плохие" бездарные игроки, смкауют их ошибки (если они есть). Проигрышу России шведам в стыках они бы просто с криком оргазмировали прямо в микрофон.
К счастью, разница огромная.
И да, сначала "Борнмут" купил его у Киева за также нехилые 33 млн. евро, а уж потом (через два сезона в АПЛ) продал его в ПСЖ за 63 млн. евро.
Без этого мусора на ЧМ вообще отлично, гораздо меньше политоты будет