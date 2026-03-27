Дьокереш сделал хет-трик в матче с Украиной в квалификации ЧМ. Форвард забил три гола за матч впервые с апреля 2025-го

Виктор Дьокереш сделал хет-трик в матче со сборной Украины.

Виктор Дьокереш сделал хет-трик в составе сборной Швеции .

27-летний нападающий трижды отличился в игре против сборной Украины в полуфинале квалификации ЧМ-2026 (3:0, второй тайм). Два мяча он забил с игры, а еще один – с пенальти, который сам и заработал.

Это первый хет-трик Дьокереша с 27 апреля 2025 года – тогда форвард, выступавший за «Спортинг», трижды забил «Боавиште».

