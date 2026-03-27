  • Дьокереш сделал хет-трик в матче с Украиной в квалификации ЧМ. Форвард забил три гола за матч впервые с апреля 2025-го
Дьокереш сделал хет-трик в матче с Украиной в квалификации ЧМ. Форвард забил три гола за матч впервые с апреля 2025-го

27-летний нападающий трижды отличился в игре против сборной Украины в полуфинале квалификации ЧМ-2026 (3:0, второй тайм). Два мяча он забил с игры, а еще один – с пенальти, который сам и заработал. 

Это первый хет-трик Дьокереша с 27 апреля 2025 года – тогда форвард, выступавший за «Спортинг», трижды забил «Боавиште». 

Подробную статистику игрока «Арсенала» можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Обратите внимание, как спокойно и нейтрально комментируют игру Украина-Швеция российские комментаторы (включая тех, кто работает на мультикасте). Никаких эмоций, только о футболе.

Как это контрастирует с тем, как работают комментаторы незалежной в матчах, где есть российские игроки (Сафонов, Головин и т.д.). Они буквально слюной исходят, доказывая, какие это "плохие" бездарные игроки, смкауют их ошибки (если они есть). Проигрышу России шведам в стыках они бы просто с криком оргазмировали прямо в микрофон.

К счастью, разница огромная.
Ответ bel01
Обратите внимание, как спокойно и нейтрально комментируют игру Украина-Швеция российские комментаторы (включая тех, кто работает на мультикасте). Никаких эмоций, только о футболе. Как это контрастирует с тем, как работают комментаторы незалежной в матчах, где есть российские игроки (Сафонов, Головин и т.д.). Они буквально слюной исходят, доказывая, какие это "плохие" бездарные игроки, смкауют их ошибки (если они есть). Проигрышу России шведам в стыках они бы просто с криком оргазмировали прямо в микрофон. К счастью, разница огромная.
А зачем вы смотрите матчи ПСЖ и Монако с украинскими комментаторами?)
Ответ Michael Boldyrev
А зачем вы смотрите матчи ПСЖ и Монако с украинскими комментаторами?)
Я не смотрю, но в инсте рилсы попадаются ужасающие часто, отсюда и информация, все так как сказано в его сообщении.
Покупка Забавного за 70 лямов , мастер класс по разводу от Борнмута . Это же Чигринский номер 2
Ответ Pavel Gurin
Покупка Забавного за 70 лямов , мастер класс по разводу от Борнмута . Это же Чигринский номер 2
Ну, с каждым не попасть, да и какие его годы.
И да, сначала "Борнмут" купил его у Киева за также нехилые 33 млн. евро, а уж потом (через два сезона в АПЛ) продал его в ПСЖ за 63 млн. евро.
Ответ Pavel Gurin
Покупка Забавного за 70 лямов , мастер класс по разводу от Борнмута . Это же Чигринский номер 2
Базарный это тот же мудрик, только в профиль)))
Новый представитель ’миротворца’.
Слава богу шведы прошли. ЧМ итак предельно политизированный, еще этих не хватало
Вспомнил, что он ещё и немного венгр)
Ответ С детства не люблю
Вспомнил, что он ещё и немного венгр)
Не немного) он просто венгр
Хорошо что из двух жовто-блакитных соседей выиграли менее отбитые))

Без этого мусора на ЧМ вообще отлично, гораздо меньше политоты будет
Ответ King_X
Хорошо что из двух жовто-блакитных соседей выиграли менее отбитые)) Без этого мусора на ЧМ вообще отлично, гораздо меньше политоты будет
Шведы "Благульт" или как-то так (это желто-синие по шведски).
Ответ Фан Рубина
Потужно!
"дефицит потужности" © )))
Карл 12 гордился бы победой над "мазепинцами"
Пусть ищет себя на Миротворце, консерва кремлёвская
Венгр особенно мотивирован)
