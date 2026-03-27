  Хавбек «Вест Хэма» Диуф о Рамадане: «Лучший месяц для мусульман. Ты должен молиться каждый день, читать дуа, избегать харама, помогать бедным. Аллах даст нам все, чего мы хотим»
Хавбек «Вест Хэма» Диуф о Рамадане: «Лучший месяц для мусульман. Ты должен молиться каждый день, читать дуа, избегать харама, помогать бедным. Аллах даст нам все, чего мы хотим»

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Сенегала Эль-Хаджи Малик Диуф поделился мнением о Рамадане. 

«На мой взгляд, это лучший месяц для мусульман. Ты должен молиться каждый день, читать дуа (личные мольбы мусульман на родном языке, обращение к Аллаху – Спортс’’), но не только ради себя, а ради всех мусульман. Мы должны избегать харама, помогать бедным в Рамадан. 

Думаю, «Вест Хэм» очень нам помог. Начиная с тренера – я должен был приезжать в 9:30 утра, но он разрешил приезжать в 10, и это помогло мне хорошо выспаться. С партнерами трудностей не было, потому что они понимают, как важен для нас Рамадан. 

Мы здесь молимся каждую пятницу с имамом – вместе с игроками, со всеми ребятами, которые работают в «Вест Хэме». Думаю, это прекрасно. «Вест Хэм» даже устроил ифтар (вечерний прием пищи во время Рамадана – Спортс’’) – все пришли, чтобы помолиться, поесть халяльной еды. Это не очень много, но для нас это многое значит. Мы должны просто сказать «спасибо». 

Ураза-байрам – это большой праздник после Рамадана. Все радуются, ходят в мечеть и едят вместе. Это момент, когда мы должны попросить прощения и оставаться близко к Богу. Я надеюсь, что все мусульмане будут понимать это и продолжать это делать всю свою жизнь. Я думаю, это хороший момент, чтобы быть ближе к Богу. 

Аллах даст нам все, чего мы хотим и примет все наши дуа, иншааллах (если на то есть воля Божья – Спортс’’), – сказал Диуф. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Вест Хэма»
Ну не знаю. Мне конец мая нравится. Тепло, зелень ещё свежая и не выжженная солнцем; яблони цветут, сирень, рододендроны. Красота. А что касается помощи бедным, то говорят настроенный ежемесячный донат гораздо полезнее единовременной помощи.
Почему редакторы спортс намерено пишут Аллах, тем самым создавая конфликт на ровном месте? Аллах это дословно Бог. Когда условный китаец или папуас говорит Бог на своем языке, вы ведь не пишете это дословно, верно?
А в остальные месяцы харама можно не избегать. Хоть бы думали сначала, перед тем как что то сказать.
