Хавбек «Вест Хэма» Диуф о Рамадане: «Лучший месяц для мусульман. Ты должен молиться каждый день, читать дуа, избегать харама, помогать бедным. Аллах даст нам все, чего мы хотим»

Игрок «Вест Хэма» Диуф: Рамадан – лучший месяц для мусульман.

Полузащитник «Вест Хэма » и сборной Сенегала Эль-Хаджи Малик Диуф поделился мнением о Рамадане.

«На мой взгляд, это лучший месяц для мусульман. Ты должен молиться каждый день, читать дуа (личные мольбы мусульман на родном языке, обращение к Аллаху – Спортс’’), но не только ради себя, а ради всех мусульман. Мы должны избегать харама, помогать бедным в Рамадан.

Думаю, «Вест Хэм» очень нам помог. Начиная с тренера – я должен был приезжать в 9:30 утра, но он разрешил приезжать в 10, и это помогло мне хорошо выспаться. С партнерами трудностей не было, потому что они понимают, как важен для нас Рамадан.

Мы здесь молимся каждую пятницу с имамом – вместе с игроками, со всеми ребятами, которые работают в «Вест Хэме». Думаю, это прекрасно. «Вест Хэм» даже устроил ифтар (вечерний прием пищи во время Рамадана – Спортс’’) – все пришли, чтобы помолиться, поесть халяльной еды. Это не очень много, но для нас это многое значит. Мы должны просто сказать «спасибо».

Ураза-байрам – это большой праздник после Рамадана. Все радуются, ходят в мечеть и едят вместе. Это момент, когда мы должны попросить прощения и оставаться близко к Богу. Я надеюсь, что все мусульмане будут понимать это и продолжать это делать всю свою жизнь. Я думаю, это хороший момент, чтобы быть ближе к Богу.

Аллах даст нам все, чего мы хотим и примет все наши дуа, иншааллах (если на то есть воля Божья – Спортс’’), – сказал Диуф.