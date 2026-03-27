  • Левандовски забил 89-й мяч за Польшу и делит с Лукаку и Дахари 5-е место в мире по голам за сборную. Рекорд у Роналду – 143
Левандовски вышел на 5-е место в мире по голам за сборную.

Нападающий сборной Польши сравнял счет на 63-й минуте матча с Албанией в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 (1:1, второй тайм).

Теперь на счету Левандовского 89 голов за национальную команду. Форвард «Барселоны» вышел на 5-е место по этому показателю в мире, сравнявшись с бельгийцем Ромелу Лукаку и малазийцем Мохтаром Дахари.

Рекордсменом по голам за сборную является Криштиану Роналду со 143 мячами за сборную Португалии. У Лионеля Месси 115 голов за Аргентину.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Хорошо, что мерзкую шиптарню выкинули. Мамкам своим пусть орлов ручками показывают.
1. Роналдо Назарио -62
2. Тьери Анри -51
3. Мишель Платини -41
4. Бензема -37
5. Дзюба -31
6. Руни - 53

и можно еще долго продолжать....

А у них, на секундочку сборные, всегда в фаворитах.Так что красавчик
Почему Руни с 53 ниже тех у кого меньше голов?🤣🤣🤣
А почему ты решил, что список упорядочен по количеству голов?
Если бы Лёва не забил, то припомнили бы конфликт с бывшим тренером. Но ветеран снова в деле
Джеко в сОрок тоже положил, я думал он давно закончил...
Какая же Польша беспомощная. Шведы катком проедут
