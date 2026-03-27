Левандовски забил 89-й мяч за Польшу и делит с Лукаку и Дахари 5-е место в мире по голам за сборную. Рекорд у Роналду – 143

Левандовски вышел на 5-е место в мире по голам за сборную.

Нападающий сборной Польши сравнял счет на 63-й минуте матча с Албанией в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 (1:1, второй тайм).

Теперь на счету Левандовского 89 голов за национальную команду. Форвард «Барселоны» вышел на 5-е место по этому показателю в мире, сравнявшись с бельгийцем Ромелу Лукаку и малазийцем Мохтаром Дахари.

Рекордсменом по голам за сборную является Криштиану Роналду со 143 мячами за сборную Португалии. У Лионеля Месси 115 голов за Аргентину.