Левандовски забил 89-й мяч за Польшу и делит с Лукаку и Дахари 5-е место в мире по голам за сборную. Рекорд у Роналду – 143
Левандовски вышел на 5-е место в мире по голам за сборную.
Нападающий сборной Польши сравнял счет на 63-й минуте матча с Албанией в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 (1:1, второй тайм).
Теперь на счету Левандовского 89 голов за национальную команду. Форвард «Барселоны» вышел на 5-е место по этому показателю в мире, сравнявшись с бельгийцем Ромелу Лукаку и малазийцем Мохтаром Дахари.
Рекордсменом по голам за сборную является Криштиану Роналду со 143 мячами за сборную Португалии. У Лионеля Месси 115 голов за Аргентину.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
2. Тьери Анри -51
3. Мишель Платини -41
4. Бензема -37
5. Дзюба -31
6. Руни - 53
и можно еще долго продолжать....
А у них, на секундочку сборные, всегда в фаворитах.Так что красавчик