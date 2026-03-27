Глава «Балтики»: «Спартак» не совсем подходит Талалаеву. Это мое мнение как многолетнего болельщика»

Глава «Балтики»: «Спартак» не подходит Талалаеву.

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников считает, что Андрей Талалаев не подходит «Спартаку ».

Ранее главный тренер калининградского клуба в выпуске «Коммент.Шоу» заявил, что мог возглавить красно-белых.

«Я многолетний болельщик «Спартака», и Андрея Викторовича я уже знаю. И мне кажется, что «Спартак» не совсем подходит Андрею Викторовичу Талалаеву или Талалаев не подходит «Спартаку».

Не то чтобы мы не хотим отпускать. Это мое мнение такое как болельщика», – сказал Мясников.