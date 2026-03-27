Глава «Балтики»: «Спартак» не совсем подходит Талалаеву. Это мое мнение как многолетнего болельщика»
Глава «Балтики»: «Спартак» не подходит Талалаеву.
Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников считает, что Андрей Талалаев не подходит «Спартаку».
Ранее главный тренер калининградского клуба в выпуске «Коммент.Шоу» заявил, что мог возглавить красно-белых.
«Я многолетний болельщик «Спартака», и Андрея Викторовича я уже знаю. И мне кажется, что «Спартак» не совсем подходит Андрею Викторовичу Талалаеву или Талалаев не подходит «Спартаку».
Не то чтобы мы не хотим отпускать. Это мое мнение такое как болельщика», – сказал Мясников.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это Талалаев не подходит и не нужен Спартаку
Это Талалаев не подходит и не нужен Спартаку
Согласен, тем более опыт уже был.
Надеюсь его никогда в клубе не будет.
Действительно, не дай Бог ещё за чемпионство поборется
Меня сейчас порвут, но нынешний Спартак (с административной точки зрения) лучше вообще обходить стороной.
Меня сейчас порвут, но нынешний Спартак (с административной точки зрения) лучше вообще обходить стороной.
Ну и обходи ллбов точки зрения.
я бы только так сказал, будь главой Балтики))
Мясников
А ведь прав Мясников!!!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем