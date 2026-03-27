  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Миятович о том, что «Реал» обследовал не то колено Килиана Мбаппе: «Очень странная ошибка. Сам игрок должен был сказать, что у него болит. Имиджу клуба нанесен ущерб»
Миятович о том, что «Реал» обследовал не то колено Килиана Мбаппе: «Очень странная ошибка. Сам игрок должен был сказать, что у него болит. Имиджу клуба нанесен ущерб»

Предраг Миятович: сам Мбаппе должен быть в состоянии сказать, что у него болит.

Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович прокомментировал информацию о том, что мадридский клуб обследовал не то колено Килиана Мбаппе.

«Невероятно. В наши дни, когда доступны все методы лечения и оборудование для диагностики, совершать подобную ошибку очень странно. Сам игрок должен быть в состоянии сказать, что у него болит, какой дискомфорт он испытывает, затем четко сообщить об этом врачу, а затем получить соответствующее лечение.

Это зависит от процедуры, согласованной между медицинским персоналом, медицинскими службами, тренерским штабом и клубом. В мое время сначала нужно было сообщить [о травме] врачу, спортивному директору и тренеру. Затем принималось решение о том, где проводить лечение, кто должен провести операцию...

Я считаю, что «Реал», как самый большой и значимый клуб в мире, должен внести ясность в эту ситуацию. Кто-то должен высказаться, в данном случае клубный врач должен объяснить все, что было сделано с момента травмы игрока и до сегодняшнего дня. Имиджу мадридского «Реала» был нанесен ущерб», – сказал Миятович.

Мбаппе звонил Пересу в начале марта и сказал, что больше не хочет наблюдаться у врачей «Реала». Сообщалось, что клуб обследовал не то колено у форварда (L’Équipe)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
Предраг Миятович
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Юзер колено Мбаппе.скоро на спортсе
Случай дикий, но сейчас не удивишься ничему. Очень своеобразные времена начались.
А тем временем Мбаппе забивает Бразилии...
А Мбаппе не мог сказать, что у него болит не та нога, которую обследуют, а другая? Он в летаргическом сне чтоли пребывал?
Пятка болит у ########
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем