Мбаппе забил за Францию в 7 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Папена

Мбаппе выдал рекордную для сборной Франции в XXI веке голевую серию.

Килиан Мбаппе забил в каждом из семи последних матчей за сборную Франции.

Сегодня форвард «Реала» открыл счет в товарищеском матче со сборной Бразилии на 32-й минуте (1:0, первый тайм).

14 ноября Мбаппе забил Украине, 10 октября – Азербайджану, 9 сентября – Исландии, 5 сентября – Украине, 8 июня – Германии, 5 июня – Испании.

Последним французским футболистом, которому удавалось отличиться в составе сборной в семи матчах подряд, был Жан-Пьер Папен, сделавший это в период с сентября 1990-го по ноябрь 1991-го.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Stats du Foot
Мбаппе хорош, но настоящее супероружие французов - Олисе) как детей раздевает бразильцев.
Материалы по теме
У Мбаппе 56 голов за сборную Франции, до рекорда Жиру – 1 мяч. Форвард «Реала» забил Бразилии
8 минут назад
Килиан Мбаппе: «Не могу представить чемпионат мира без Неймара, он одна из главных звезд. Но я должен уважать решения Анчелотти»
сегодня, 16:53
Рекомендуем
Главные новости
У Мбаппе 56 голов за сборную Франции, до рекорда Жиру – 1 мяч. Форвард «Реала» забил Бразилии
8 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия против Северной Ирландии, Украина играет со Швецией, Польша принимает Албанию, Турция прошла Румынию
сегодня, 19:45Live
Футболисты «Реала» проводят турниры по паделу на деньги в доме Винисиуса, вместе играют в карты и видеоигры. Атмосфера в команде наладилась
15 минут назад
У Азмуна в Иране конфискуют имущество по подозрению в «поддержке сионистского режима и террористического правительства США» (Fars)
29 минут назад
Товарищеские матчи. Бразилия встречается с Францией в США, Колумбия – с Хорватией, Беларусь победила Кипр, Грузия сыграла вничью с Израилем
54 минуты назадLive
Судьи АПЛ допустили 54 ошибки за 30 туров – на 10 больше, чем в предыдущем сезоне. Чаще ошибаются и арбитры в поле, и ВАР
сегодня, 19:53
Италия – Северная Ирландия. Кин, Тонали, Димарко играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 19:46Live
Президент «Атлетико» о судействе в дерби: «Мы подадим жалобу, но разговоры ничего не решат. ВАР плохо влияет на судей – это будет сложно исправить»
сегодня, 19:18
Зико о Неймаре: «Бог дал ему талант как у Месси и Роналду, но Лео и Криштиану – потрясающие профессионалы, а он таковым не был»
сегодня, 19:10
Карпин о возвращении России: «У меня нет дополнительных ощущений, что это произодет в ближайшее время. Есть надежда»
сегодня, 19:00
Валерий Карпин: «По Никарагуа нет почти никакой информации. У их тренера будет первый матч у руля, как будет выглядеть состав и схема – непредсказуемо»
1 минуту назад
«МЮ» интересен Льюис-Скелли из «Арсенала». «Юнайтед» хочет подписать левого защитника летом
16 минут назад
Пресняков-старший о «Спартаке»: «Нереально бороться за чемпионство, когда привозят таких, как Ливай, Солари и Ву. Нужны игроки уровня Промеса, Барко, Маркиньоса – деньги у клуба есть»
36 минут назад
РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы среди игроков лиги в 2025 году
56 минут назад
Карпин о Соболеве и Кривцове вне заявки сборной: «Они начали играть 8 марта, а мы уже дали список. Дай бог, чтобы дальше так продолжили – получат вызов на следующий сбор»
57 минут назад
Франсишку Консейсау о невызове Роналду на матчи с Мексикой и США: «Любой сборной не хватало бы Криштиану с его голами и лидерскими качествами. Но мы заполним эту пустоту»
сегодня, 19:46
Ловчев о Сперцяне: «Столько людей думали: «Поеду в Европу, я такой великий» – и все закончилось. Захарян уехал – дальше что? От добра добра не ищут»
сегодня, 19:29
Лига наций. Стыковые матчи. Люксембург обыграл Мальту, Латвия победила Гибралтар
сегодня, 19:09
Экс-арбитр Николаев о новых правилах: «Мы понимаем, что люди хотят смотреть футбол, а не затяжки времени. Было интереснее, когда не было ВАР – была романтика»
сегодня, 18:53
Хвича сделал дубль в матче с Израилем и идет вторым среди бомбардиров сборной Грузии с 22 голами. До рекорда Арвеладзе – 4 мяча
сегодня, 18:41
