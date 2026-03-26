Мбаппе забил за Францию в 7 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Папена

Килиан Мбаппе забил в каждом из семи последних матчей за сборную Франции .

Сегодня форвард «Реала » открыл счет в товарищеском матче со сборной Бразилии на 32-й минуте (1:0, первый тайм).

14 ноября Мбаппе забил Украине, 10 октября – Азербайджану, 9 сентября – Исландии, 5 сентября – Украине, 8 июня – Германии, 5 июня – Испании .

Последним французским футболистом, которому удавалось отличиться в составе сборной в семи матчах подряд, был Жан-Пьер Папен, сделавший это в период с сентября 1990-го по ноябрь 1991-го.