Мбаппе забил за Францию в 7 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Папена
Мбаппе выдал рекордную для сборной Франции в XXI веке голевую серию.
Килиан Мбаппе забил в каждом из семи последних матчей за сборную Франции.
Сегодня форвард «Реала» открыл счет в товарищеском матче со сборной Бразилии на 32-й минуте (1:0, первый тайм).
14 ноября Мбаппе забил Украине, 10 октября – Азербайджану, 9 сентября – Исландии, 5 сентября – Украине, 8 июня – Германии, 5 июня – Испании.
Последним французским футболистом, которому удавалось отличиться в составе сборной в семи матчах подряд, был Жан-Пьер Папен, сделавший это в период с сентября 1990-го по ноябрь 1991-го.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Stats du Foot
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Мбаппе хорош, но настоящее супероружие французов - Олисе) как детей раздевает бразильцев.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем