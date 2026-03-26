  • Каррагер о Салахе: «Вряд ли он поедет в Саудовскую Аравию – наверняка думает, что уход из «Ливерпуля» не означает конец топ-карьеры. Могу представить Мохамеда в одном из итальянских грандов»
Джейми Каррагер: вижу Салаха в одном из итальянских грандов.

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер сомневается, что Мохамед Салах перейдет в один из клубов Саудовской Аравии.

Ранее Салах объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

«Думаю, что Мо Салах, с его азартом, как у Роналду, пока вряд ли поедет в Саудовскую Аравию. Могу представить его в Италии в составе одного из грандов. Просто я думаю, что, когда вы уезжаете туда [в Саудовскую Аравию], ваша карьера окончена. Думаю, он все еще будет нацелен на Лигу чемпионов или на то, сколько еще голов он сможет забить.

Мне все еще кажется, что он думает: «Я все еще один из лучших игроков, и мой уход [из «Ливерпуля»] – не конец карьеры на топ-уровне, мне все еще есть что дать».

Оглядываясь назад, мог ли он сделать это прошлым летом? Но как в прошлом сезоне можно было не предложить новый контракт лучшему игроку Премьер-лиги? Очень трудно сказать наверняка. Вероятно, это произошло на год раньше, чем мы думали», – сказал Каррагер в подкасте The Overlap.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Independent
Так вроде к Лео собрался в Майями. Хотя мне кажется Саудия ближе
В Юве его ненадо, пжлст.
