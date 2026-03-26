У Мбаппе 56 голов за сборную Франции, до рекорда Жиру – 1 мяч. Форвард «Реала» забил Бразилии

Килиан Мбаппе сократил отставание от Оливье Жиру по голам за сборную Франции .

27-летний нападающий открыл счет в товарищеском матче против сборной Бразилии (1:0, первый тайм).

Это 56-й гол Мбаппе в составе национальной команды. Он находится в одном забитом мяче от рекордсмена – Оливье Жиру (57).

