  У Мбаппе 56 голов за сборную Франции, до рекорда Жиру – 1 мяч. Форвард «Реала» забил Бразилии
У Мбаппе 56 голов за сборную Франции, до рекорда Жиру – 1 мяч. Форвард «Реала» забил Бразилии

Мбаппе вплотную приблизился к Жиру по голам за сборную Франции.

Килиан Мбаппе сократил отставание от Оливье Жиру по голам за сборную Франции

27-летний нападающий открыл счет в товарищеском матче против сборной Бразилии (1:0, первый тайм). 

Это 56-й гол Мбаппе в составе национальной команды. Он находится в одном забитом мяче от рекордсмена – Оливье Жиру (57).

Подробно со статистикой футболиста «Реала» можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
По итогу карьеры будет под сотню голов за сборную.
По итогу карьеры будет под сотню голов за сборную.
А Жиру на товарняк против Брунея вызовут и....
По итогу карьеры будет под сотню голов за сборную.
За сотню будет точнее
Жёсткий матч. Товарняком и не пахнет.. Это покруче игр с Лихтенштейнами.. ☝️
Комментарий удален пользователем
Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
Да, еще и голы сына надо прибавить к голам Месси. Он же родной сын, не с сурогатной матери.
