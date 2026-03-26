Валерий Карпин: «По Никарагуа нет почти никакой информации. У их тренера будет первый матч у руля, как будут выглядеть – непредсказуемо. Поэтому игрокам голову не забивали»

Валерий Карпин: по Никарагуа нет почти никакой информации.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о подготовке к товарищескому матчу со сборной Никарагуа.

Команды встретятся в Краснодаре 27 марта. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

«По Никарагуа нет никакой информации, почти никакой. Отдельных игроков можно как-то оценить, но у их тренера будет первый матч у руля сборной.

Как будет выглядеть состав и схема – непредсказуемо. Поэтому мы голову им [игрокам] этим не забивали», – сказал Карпин.