Валерий Карпин: «По Никарагуа нет почти никакой информации. У их тренера будет первый матч у руля, как будут выглядеть – непредсказуемо. Поэтому игрокам голову не забивали»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о подготовке к товарищескому матчу со сборной Никарагуа.
Команды встретятся в Краснодаре 27 марта. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
«По Никарагуа нет никакой информации, почти никакой. Отдельных игроков можно как-то оценить, но у их тренера будет первый матч у руля сборной.
Как будет выглядеть состав и схема – непредсказуемо. Поэтому мы голову им [игрокам] этим не забивали», – сказал Карпин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Ну норм, все как Валера любит- думать не надо, мяч из подсобки выдал, свистнул- и погнали
К Хорватии так же готовились:)
Проще надо было сказать. К этому гвну и готовиться не надо.
короче, стандартная предматчевая подготовка от Валеры
Тренерский штаб Сборной прям наизнос трудится : по тренеру соперника инфы нет, по части игроков инфы нет, состав и схему игры соперника не знают ... При этом Валера наконец освобожден от совместительства и полностью сосредоточен на Сборной ... бггг
Главное чтобы Никарагуа были в курсе в каких целях приехали в Россию - в футбол играть или воевать, чтобы не перепутали составы...
