  • «МЮ» интересен Льюис-Скелли из «Арсенала». «Юнайтед» хочет подписать левого защитника летом
5

«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком «Арсенала».

«Манчестер Юнайтед» может подписать Майлза Льюиса-Скелли.

По информации Sky Sports, манкунианцы рассматривают 19-летнего игрока как одного из кандидатов на укрепление позиции левого защитника в летнее трансферное окно. 

Также «Юнайтед» проявляет интерес к Льюису Холлу из «Ньюкасла» и Натаниэлю Брауну из «Айнтрахта». 

В текущем сезоне АПЛ Льюис-Скелли провел 22 матча, находясь на поле в среднем 22 минуты. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
Холла надо брать
На немца, как оказалось, и без МЮ желающих много.
Вместо бройлера Люка Шоукто угодно подойдет. Когда Борнмут первый забивал, этот бежал с моим животом как мамонт
Ответ Сергей Д_1116735220
старость не радость
пока на уровне слухов
