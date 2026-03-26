«МЮ» интересен Льюис-Скелли из «Арсенала». «Юнайтед» хочет подписать левого защитника летом

«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком «Арсенала».

«Манчестер Юнайтед » может подписать Майлза Льюиса-Скелли.

По информации Sky Sports, манкунианцы рассматривают 19-летнего игрока как одного из кандидатов на укрепление позиции левого защитника в летнее трансферное окно.

Также «Юнайтед» проявляет интерес к Льюису Холлу из «Ньюкасла » и Натаниэлю Брауну из «Айнтрахта ».

В текущем сезоне АПЛ Льюис-Скелли провел 22 матча, находясь на поле в среднем 22 минуты. Его статистику можно найти здесь .