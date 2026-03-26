  • Футболисты «Реала» проводят турниры по паделу на деньги в доме Винисиуса, вместе играют в карты и видеоигры. Атмосфера в команде наладилась
Игроки «Реала» собираются в доме Винисиуса Жуниора для игры в падел.

Атмосфера в раздевалке «Реала» наладилась благодаря игре в падел в доме Винисиуса Жуниора.

Как сообщает Marca, команда стала собираться у Винисиуса после того, как бразилец установил возле своего дома корт для падела. Игроки «Реала» проводят турниры между собой, играя на деньги – каждый участник вносит по 100-150 евро в общий призовой фонд, который получает пара победителей. В одном из таких турниров принял участие один из самых известных в мире игроков в падел и друг Винисиуса Хуан Леброн.

Кроме того, футболисты «Реала» вместе играют в карты и видеоигры, включая Fortnite, Call of Duty: Warzone и EA Sports FC. Отмечается, что совместное времяпрепровождение помогло команде сплотиться, несмотря на то, что прежде в раздевалке мадридцев возникали определенные разногласия.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Реал Мадрид
Ла Лига
Падел
Винисиус Жуниор
Через пару месяцев опять какая-нибудь случайно изнасилованная объявится после игр в падел
Ответ Влад Безруков
Ты с головой то дружишь?

Админы за всякую ерунду банят, а такую жесть оставляют?
Маразм
Ответ Влад Безруков
Говорят, твоя сестра туда ходит, как она?
А пиво им Арбелоа разносит видимо🤣
Надо цепляться хотя бы за один трофей в сезоне. Пусть и в падел
В планах игрушечный ипподром для хоббихорсинга
Катран от Вини)
