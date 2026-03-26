Футболисты «Реала» проводят турниры по паделу на деньги в доме Винисиуса, вместе играют в карты и видеоигры. Атмосфера в команде наладилась
Как сообщает Marca, команда стала собираться у Винисиуса после того, как бразилец установил возле своего дома корт для падела. Игроки «Реала» проводят турниры между собой, играя на деньги – каждый участник вносит по 100-150 евро в общий призовой фонд, который получает пара победителей. В одном из таких турниров принял участие один из самых известных в мире игроков в падел и друг Винисиуса Хуан Леброн.
Кроме того, футболисты «Реала» вместе играют в карты и видеоигры, включая Fortnite, Call of Duty: Warzone и EA Sports FC. Отмечается, что совместное времяпрепровождение помогло команде сплотиться, несмотря на то, что прежде в раздевалке мадридцев возникали определенные разногласия.
