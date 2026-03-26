  • Пресняков-старший о «Спартаке»: «Нереально бороться за чемпионство, когда привозят таких, как Ливай, Солари и Ву. Нужны игроки уровня Промеса, Барко, Маркиньоса – деньги у клуба есть»
Пресняков-старший о «Спартаке»: «Нереально бороться за чемпионство, когда привозят таких, как Ливай, Солари и Ву. Нужны игроки уровня Промеса, Барко, Маркиньоса – деньги у клуба есть»

Пресняков-старший о «Спартаке»: с такой селекцией бороться за титул нереально.

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший раскритиковал селекцию красно-белых.

– Что надо изменить «Спартаку» для возвращения в чемпионскую гонку?

– Подход к селекции. Нужны футболисты уровня Промеса, Барко, Маркиньоса. Деньги-то у клуба есть. Но, когда привозят таких игроков, как Ливай Гарсия, Солари, Джику и Ву, бороться за чемпионство нереально, – сказал Владимир Пресняков-старший.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ливай, Солари и Ву далеко не худшие игроки. Нам бы вот вратаря...
Ливай, Солари и Ву далеко не худшие игроки. Нам бы вот вратаря...
Пара Ву и Джикия, обеспечит работой любого вратаря, другое дело что скиловой вратарь не будет пускать каждый первый удар в створ
Может Преснякову-старшему музыкой всë же заниматься?
Ву и Солари классные игроки.
Главное, что Пресняков доволен уровнем вратаря
Когда привозят таких игроков как Са, Оласа, Батчи и Ленини за чемпионство бороться реально, а когда таких как Ливай Гарсия, Солари, Джику и Ву нереально.

Странно это всё.
По моему он футболе вообще не разбирается
В чём Пресняков прав, так это в том, что при таких финансах, Спартак и вправду мог бы и получше игроков подписывать
Материалы по теме
Пресняков-старший об инфаркте: «Спартак» проиграл «Тосно» по пенальти в Кубке – дальше скорая, десять дней в реанимации, операция. Сейчас только матчи с «Зенитом» побаиваюсь смотреть»
сегодня, 17:03
«Сделали Месси именем, вышло неплохо. Но если он где‑то провинится, сразу понятно, кто – какого‑то Диму надо уточнять». Мама 11-летнего Месси Жмыря об имени сына
сегодня, 14:10
Гаджиев о зарплатах футболистов: «Футбол содержится за счет региона и градообразующих предприятий. У «Спартака» был Федун, «Динамо» – крупный силовой концерн»
сегодня, 11:28
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальные стыки. 1/2 финала. В Мексике Боливия играет с Суринамом, Ямайка – с Новой Каледонией
11 минут назадLive
Товарищеские матчи. Бразилия уступила Франции в США, Колумбия играет с Хорватией, Беларусь победила Кипр, Грузия сыграла вничью с Израилем
11 минут назад
Министерство спорта Ирана запретило спортивным командам ездить во «враждебные» и «неспособные обеспечить безопасность» страны до дальнейшего уведомления
31 минуту назад
Тренер Украины Ребров об 1:3 от Швеции и невыходе на ЧМ-2026: «Не знаю, позорно ли это. Мы извиняемся. Очень много ошибок – потому и проиграли»
41 минуту назад
Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026, Швеция – с Польшей, Турция – с Косово, Дания – с Чехией
44 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия обыграла Северную Ирландию, Украина вылетела от Швеции, Польша одолела Албанию, Турция прошла Румынию
47 минут назад
Луис Энрике сделал ассист в матче Бразилии и Франции. У него нет результативных действий в 5 последних играх за «Зенит»
сегодня, 22:12
Рафинья повредил бедро в матче Бразилии с Францией, его заменили в перерыве. Хавбек «Барсы» пройдет обследование в пятницу
сегодня, 22:05
Чемпионский «Ювентус» 2010-х – помните, кто там играл?
сегодня, 22:00Тесты и игры
«Ноттингем» может пожаловаться в АПЛ на штраф «Челси» – наказание за нарушения при Абрамовиче считают слишком мягким. «Форест» лишили 4 очков в 2024-м
сегодня, 21:58
Урбиг получил травму колена в сборной Германии
20 минут назад
Кроос о победах в ЛЧ с «Реалом»: «Перес говорил на следующий день после финала: «Увидимся в следующем году, на том же месте, с тем же трофеем». Это не давало нам расслабиться»
28 минут назад
Гаттузо о 2:0 с Северной Ирландией: «Нельзя воспринимать это как должное – соперник нас удивил. Мы действовали слишком медленно, Италия могла сыграть лучше»
сегодня, 22:23
Кин забил за Италию в 5 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Скиллачи в 1990-м
сегодня, 22:09
У Италии 6 побед и разгромное поражение от Норвегии при Гаттузо
сегодня, 21:40
Каррагер о Салахе: «Вряд ли он поедет в Саудовскую Аравию – наверняка думает, что уход из «Ливерпуля» не означает конец топ-карьеры. Могу представить Мохамеда в одном из итальянских грандов»
сегодня, 20:59
Валерий Карпин: «По Никарагуа нет почти никакой информации. У их тренера будет первый матч у руля, как будут выглядеть – непредсказуемо. Поэтому игрокам голову не забивали»
сегодня, 20:54
Мбаппе забил за Францию в 7 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Папена
сегодня, 20:49
«МЮ» интересен Льюис-Скелли из «Арсенала». «Юнайтед» хочет подписать левого защитника летом
сегодня, 20:39
РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы среди игроков лиги в 2025 году
сегодня, 19:59
