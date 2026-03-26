Пресняков-старший о «Спартаке»: «Нереально бороться за чемпионство, когда привозят таких, как Ливай, Солари и Ву. Нужны игроки уровня Промеса, Барко, Маркиньоса – деньги у клуба есть»

Пресняков-старший о «Спартаке»: с такой селекцией бороться за титул нереально.

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака » Владимир Пресняков-старший раскритиковал селекцию красно-белых.

– Что надо изменить «Спартаку» для возвращения в чемпионскую гонку?

– Подход к селекции. Нужны футболисты уровня Промеса , Барко , Маркиньоса . Деньги-то у клуба есть. Но, когда привозят таких игроков, как Ливай Гарсия , Солари, Джику и Ву, бороться за чемпионство нереально, – сказал Владимир Пресняков-старший.