У Азмуна в Иране конфискуют имущество по подозрению в «поддержке сионистского режима и террористического правительства США» (Fars)

У Азмуна конфискуют имущество в Иране.

Власти Ирана конфискуют имущество бывшего нападающего «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердара Азмуна.

Сегодня генпрокурор провинции Голестан сообщил, что власти начали процесс конфискации зарегистрированного имущества 16 человек, которых подозревают в «поддержке сионистского режима и террористического правительства США».

 Как пишет близкое к Корпусу стражей исламской революции информационное агентство Fars, в этот список попал 31-летний футболист. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Азмуна исключили из сборной Ирана после того, как он выложил в соцсети фотографию с премьер-министром ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом. Иранский футбольный эксперт Мохаммад Мисаги назвал это «актом нелояльности» по отношению к правительству. 

С сезона-2024/25 Азмун выступает за «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Fars
Сейчас защитнички религиозных мракобесов и это оправдают.
Ответ Сергей Орлов
+. Сейчас прибегут понапишут про Израиль и США с Палестиной
Ответ Сергей Орлов
Да они ненормальные , как можно это оправдывать
Как это "конфискую по подозрению"?
Ответ pKaparika
скоро уже увидим
Ответ pKaparika
Когда очень сильно нужно, то можно
вроде как человек страшное преступление против народа совершил, не признал идеальной и правильной действующую власть, а может и чего похлеще, что-то плохое про нее сказал, поэтому наказывать рвутся. А законы потом допишут, чтобы по букве все было и никто не подумал, про беспредел какой))
Какая чудесная страна...
Ответ RealAlex7
Инагентом ещё надо признать блть
Бедные скакуны Азмуна...
Ответ Роман Грожан
Немного надзюбинили парня…
Ответ Роман Грожан
"Словно искры зажгут эту ночь"(с)
Нелоялен правительству - на мороз, где-то я это уже видел... :)
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
В Великобритании, где у частного лица родом из "не хорошего" государства отжимают деньги за продажу футбольного клуба, который он сделал успешным
Ответ karbunkul211
Сколько лет прошло, а всё не отжали. А тут - одним днём. Как говорится, найди 10 отличий.
Не хочу писать ничего плохого и хорошего о режиме аятол.Но я не вижу никакой разницы между этим режимом и дейсвующей власти в России.
Ответ Игорь Розов
ну так ты дурачок...без обид бро
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Уровень твоего интеллекта и кто ты есть по жизни определяется аватаркой вагнеров.
Настоящая причина - в Иране увидели то самое видео с Дзюбой
Ответ Рустам Мусаев_1116188171
Только сейчас? "Высокоскоростной" у них интернет. Почтой России быстрее бы дошло, хотя... ))
Не может быть, политологи спорца же сказали, что в Иране никого не преследуют.
Ответ mountain_peak
политологи спортса,боты с 9 аккаунтами
Ответ mountain_peak
спать 😴
О!Какой важный и интересный кейс!И вот вопрос.
Уважаемые товарищи патриоты, давай представим, что режим преследует не тех, кого вы не любите, условных либералов например.А наоборот.Либералы приняли злостный облик и преследуют вас.Лишь за то, что у вас иная точка зрения на некоторые вопросы.Выдают вам статусы иноагента, сажают, затыкают рот, выдавливают из страны, арестовывают имущество и т.д.
Как быстро вы бы завопили о своих гражданских правах и конституции, которая их гарантирует???
Ответ zdraviy_smisl
В каком смысле "приняли злостный облик". Репрессии, буквально, включены состав их, так называемой, "политической программы", за авторством Алёши Первого Несменяемого Тромбоубиенного и супруги его Иоланды Непросыхающей.

И чо.
Ответ Adjusted
Ну что ещё напишешь?Только ты напрягись, а то всякие тезисы, которые хавают телезрители Соловьёва я буду считать просто оскорблением.Ты уж давай что-то дельное, поуважительней пожалуйста.
В недавнем интервью журналистам наследный принц СУ назвал Иран мировым гопником который испытывает терпение своих соседей, но наше терпение небезгранично
