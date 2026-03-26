У Азмуна в Иране конфискуют имущество по подозрению в «поддержке сионистского режима и террористического правительства США» (Fars)

У Азмуна конфискуют имущество в Иране.

Власти Ирана конфискуют имущество бывшего нападающего «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердара Азмуна .

Сегодня генпрокурор провинции Голестан сообщил, что власти начали процесс конфискации зарегистрированного имущества 16 человек, которых подозревают в «поддержке сионистского режима и террористического правительства США».

Как пишет близкое к Корпусу стражей исламской революции информационное агентство Fars, в этот список попал 31-летний футболист.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Азмуна исключили из сборной Ирана после того, как он выложил в соцсети фотографию с премьер-министром ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом. Иранский футбольный эксперт Мохаммад Мисаги назвал это «актом нелояльности» по отношению к правительству.

С сезона-2024/25 Азмун выступает за «Шабаб Аль-Ахли » из ОАЭ.