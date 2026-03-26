У Азмуна в Иране конфискуют имущество по подозрению в «поддержке сионистского режима и террористического правительства США» (Fars)
Власти Ирана конфискуют имущество бывшего нападающего «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердара Азмуна.
Сегодня генпрокурор провинции Голестан сообщил, что власти начали процесс конфискации зарегистрированного имущества 16 человек, которых подозревают в «поддержке сионистского режима и террористического правительства США».
Как пишет близкое к Корпусу стражей исламской революции информационное агентство Fars, в этот список попал 31-летний футболист.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Азмуна исключили из сборной Ирана после того, как он выложил в соцсети фотографию с премьер-министром ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом. Иранский футбольный эксперт Мохаммад Мисаги назвал это «актом нелояльности» по отношению к правительству.
С сезона-2024/25 Азмун выступает за «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.
вроде как человек страшное преступление против народа совершил, не признал идеальной и правильной действующую власть, а может и чего похлеще, что-то плохое про нее сказал, поэтому наказывать рвутся. А законы потом допишут, чтобы по букве все было и никто не подумал, про беспредел какой))
Уважаемые товарищи патриоты, давай представим, что режим преследует не тех, кого вы не любите, условных либералов например.А наоборот.Либералы приняли злостный облик и преследуют вас.Лишь за то, что у вас иная точка зрения на некоторые вопросы.Выдают вам статусы иноагента, сажают, затыкают рот, выдавливают из страны, арестовывают имущество и т.д.
Как быстро вы бы завопили о своих гражданских правах и конституции, которая их гарантирует???
И чо.