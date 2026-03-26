РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы среди игроков лиги в 2025 году

Российская Премьер-лига не зафиксировала ни одной положительной допинг-пробы в 2025 году. 

Об этом стало известно по итогам вебинара «Антидопинговое обеспечение РПЛ», организованного лигой совместно с РУСАДА.

На мероприятии были затронуты вопросы взаимодействия врачей команд и инспекторов на различных этапах процедуры допинг-контроля, ответственности персонала за нарушения, профилактики непреднамеренных нарушений антидопинговых правил, а также повышения осведомленности футболистов о рисках, связанных с приемом диетических и биологически активных добавок.

В ходе вебинара было отмечено, что спортсмены обязаны сообщать врачам обо всех принимаемых препаратах и добавках, а самостоятельное приобретение БАДов категорически не рекомендуется. Была подчеркнута важность сохранения чеков, упаковок и банок из партий добавок для возможного проведения экспертизы.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
Зачем вы их проверяет, по игре не видно, что они просто на пиве
Ответ Михаил Опякин
Зачем вы их проверяет, по игре не видно, что они просто на пиве
Напомнило - "В вашем спирте кровь не обнаружена." ))
Среди тренеров у Талалаева бы выявили
Кто ж его посадит, он же памятник.
Давно уже все подготовились...
Даже не знаю - верить или нет?
Как и ни одного левого пенальти
