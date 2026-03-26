  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о Соболеве и Кривцове вне заявки сборной: «Они начали играть 8 марта, а мы уже дали список. Дай бог, чтобы дальше так продолжили – получат вызов на следующий сбор»
3

Валерий Карпин не исключил, что форвард «Зенита» Александр Соболев и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов получат вызов в сборную России на следующий сбор.

– Кривцов провел потрясающий март, особенно последние два матча. Почему его нет в составе?

– Да, два последних матча провел он хорошо. Соболев тоже провел их прилично. Но они начали играть 8 марта, а мы уже дали список. До 8 марта не всегда они попадали даже в стартовый состав своих команд.

Дай бог, чтобы они продолжали так дальше, и на следующий сбор они получат вызов, – сказал Карпин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoАлександр Соболев
logoКраснодар
logoЗенит
logoНикита Кривцов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А мне откровенно интересно, игрокам эти вызовы в существующей реальности правда стимул или нагрузка какая то? Они стремятся в сборную попасть или типа: блииииин, ну зачеееем? Правду конечно не узнать.
Ответ
Большинство я думаю всё же хотят, престижно, другие игры(международные как никак) и тому подобные причины
Ответ
как минимум смена обстановки
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин о возвращении России: «У меня нет дополнительных ощущений, что это произодет в ближайшее время. Есть надежда»
сегодня, 19:00
Сафонов об уровне сборной по сравнению с отбором на ЧМ-2022: «Состав омолодился, поменялся типаж игроков. Мы можем многого добиться, но нужны международные матчи»
сегодня, 18:09
Карпин не возглавил бы женскую сборную: «Не разбираюсь в женском футболе. В мужском‑то с трудом»
сегодня, 18:01
Рекомендуем
Главные новости
Хавбек «Вест Хэма» Диуф о Рамадане: «Лучший месяц для мусульман. Ты должен молиться каждый день, читать дуа, избегать харама, помогать бедным. Аллах даст нам все, чего мы хотим»
2 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия обыграла Северную Ирландию, Украина вылетела от Швеции, Польша одолела Албанию, Турция прошла Румынию
12 минут назадLive
Сборная Украины не вышла на ЧМ-2026, проиграв Швеции в плей-офф квалификации. Украинцы не попадают на чемпионат мира с 2006 года
17 минут назад
Италия обыграла Северную Ирландию в полуфинале плей-офф отбора ЧМ – 2:0. Тонали забил и ассистировал Кину
19 минут назад
Дьокереш сделал хет-трик в матче с Украиной в квалификации ЧМ. Форвард забил три гола за матч впервые с апреля 2025-го
29 минут назад
Левандовски забил 89-й мяч за Польшу и делит с Лукаку и Дахари 5-е место в мире по голам за сборную. Рекорд у Роналду – 143
32 минуты назад
Миятович о том, что «Реал» обследовал не то колено Килиана Мбаппе: «Очень странная ошибка. Сам игрок должен был сказать, что у него болит. Имиджу клуба нанесен ущерб»
47 минут назад
Глава «Балтики»: «Спартак» не совсем подходит Талалаеву. Это мое мнение как многолетнего болельщика»
47 минут назад
У Мбаппе 56 голов за сборную Франции, до рекорда Жиру – 1 мяч. Форвард «Реала» забил Бразилии
сегодня, 20:47
Футболисты «Реала» проводят турниры по паделу на деньги в доме Винисиуса, вместе играют в карты и видеоигры. Атмосфера в команде наладилась
сегодня, 20:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Ноттингем Форест» может пожаловаться в АПЛ на штраф «Челси» – наказание за нарушения при Абрамовиче считают слишком мягким. Клуб лишили 4 очков в 2024-м
через 0
У Италии 6 побед и разгромное поражение от Норвегии при Гаттузо
17 минут назад
Каррагер о Салахе: «Вряд ли он поедет в Саудовскую Аравию – наверняка думает, что уход из «Ливерпуля» не означает конец топ-карьеры. Могу представить Мохамеда в одном из итальянских грандов»
58 минут назад
Валерий Карпин: «По Никарагуа нет почти никакой информации. У их тренера будет первый матч у руля, как будут выглядеть – непредсказуемо. Поэтому игрокам голову не забивали»
сегодня, 20:54
Мбаппе забил за Францию в 7 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Папена
сегодня, 20:49
«МЮ» интересен Льюис-Скелли из «Арсенала». «Юнайтед» хочет подписать левого защитника летом
сегодня, 20:39
Пресняков-старший о «Спартаке»: «Нереально бороться за чемпионство, когда привозят таких, как Ливай, Солари и Ву. Нужны игроки уровня Промеса, Барко, Маркиньоса – деньги у клуба есть»
сегодня, 20:19
РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы среди игроков лиги в 2025 году
сегодня, 19:59
Франсишку Консейсау о невызове Роналду на матчи с Мексикой и США: «Любой сборной не хватало бы Криштиану с его голами и лидерскими качествами. Но мы заполним эту пустоту»
сегодня, 19:46
Ловчев о Сперцяне: «Столько людей думали: «Поеду в Европу, я такой великий» – и все закончилось. Захарян уехал – дальше что? От добра добра не ищут»
сегодня, 19:29
Рекомендуем