Карпин о Соболеве и Кривцове: продолжат так же – получат вызов на следующий сбор.

Валерий Карпин не исключил, что форвард «Зенита » Александр Соболев и полузащитник «Краснодара » Никита Кривцов получат вызов в сборную России на следующий сбор.

– Кривцов провел потрясающий март, особенно последние два матча. Почему его нет в составе?

– Да, два последних матча провел он хорошо. Соболев тоже провел их прилично. Но они начали играть 8 марта, а мы уже дали список. До 8 марта не всегда они попадали даже в стартовый состав своих команд.

Дай бог, чтобы они продолжали так дальше, и на следующий сбор они получат вызов, – сказал Карпин.