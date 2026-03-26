Карпин о Соболеве и Кривцове вне заявки сборной: «Они начали играть 8 марта, а мы уже дали список. Дай бог, чтобы дальше так продолжили – получат вызов на следующий сбор»
– Кривцов провел потрясающий март, особенно последние два матча. Почему его нет в составе?
– Да, два последних матча провел он хорошо. Соболев тоже провел их прилично. Но они начали играть 8 марта, а мы уже дали список. До 8 марта не всегда они попадали даже в стартовый состав своих команд.
Дай бог, чтобы они продолжали так дальше, и на следующий сбор они получат вызов, – сказал Карпин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А мне откровенно интересно, игрокам эти вызовы в существующей реальности правда стимул или нагрузка какая то? Они стремятся в сборную попасть или типа: блииииин, ну зачеееем? Правду конечно не узнать.
Большинство я думаю всё же хотят, престижно, другие игры(международные как никак) и тому подобные причины
как минимум смена обстановки
