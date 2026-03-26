Франсишку Консейсау о невызове Роналду на матчи с Мексикой и США: «Любой сборной не хватало бы Криштиану с его голами и лидерскими качествами. Но мы заполним эту пустоту»
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Португалии Франсишку Консейсау считает, что национальной команде будет не хватать Криштиану Роналду.
Форвард «Аль-Насра» не попал в заявку сборной на товарищеские матчи с Мексикой и США. Роналду не играл с 28 февраля из-за травмы.
«В выездных матчах чувствуется давление, когда болельщики очень горячо поддерживают свою сборную, как, например, в Мексике. Но мы привыкли к этому, мы играем на самом высоком уровне, и для нас это не проблема. Каждый способен [с этим справиться]. Главное – команда, это сильнейшее оружие сборной Мексики.
Криштиану – тот игрок, которого не хватало бы любой сборной мира, благодаря его голам, лидерским качествам, его игре. Но мы заполним пустоту, образовавшуюся из-за его отсутствия», – сказал Консейсау.