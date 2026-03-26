  Ловчев о Сперцяне: «Столько людей думали: «Поеду в Европу, я такой великий» – и все закончилось. Захарян уехал – дальше что? От добра добра не ищут»
Ловчев о Сперцяне: «Столько людей думали: «Поеду в Европу, я такой великий» – и все закончилось. Захарян уехал – дальше что? От добра добра не ищут»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что Эдуарду Сперцяну не стоит торопиться с уходом из «Краснодара».

«От добра добра не ищут. Вот уехал Захарян. И что дальше? Вы хотите того же для Сперцяна?

Столько людей, которые думали: «Я туда (в Европу) поеду, я такой великий». И что с ними стало? Все закончилось», – сказал Ловчев.

Эдуард Сперцян: «Я не готов в «Эльче» уезжать. Готов ехать в хороший клуб, где я буду играть. И упасть вдвое в зарплате, наверное, не готов»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Почему они всегда используют удобные примеры?

Почему они скромно умалчивают о примерах Кварацхелии, Аршавина и десятков других футболистов, кто смог уехать из РПЛ и оставить яркий слeд, да тот же Головин не затерялся, если б не травмы, мог бы и перейти на ступеньку выше!
Ответ ser91337
Сейчас бы мнение ловчева учитывать.
Если Сперцян перейдет в европейский клуб и заиграет, Ловчев с матч ТВ будет говорить - что всегда говорил надо уезжать
Ответ Дядя ТУРА
Или что он всё таки исключение))
Да Захярян еще молодой, если травмы отпустят - то все получится. А Сперцян явно перерос чемпионат и заслужил поиграть в хорошем европейском клубе
Ответ Хейтер всех Доннарум
А бывало такое? Чтобы молодого травмы мучали как Сперцяна и потом перестали? Чет не припомню такового. Сперцяну здоровья
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ван Перси
Топы не возьмут, в средние не поедет. Останется в Краснодаре. Всё давно придумано
В 90-е и 2000-е ездили и очень неплохо выглядели. Да и сейчас: Кварацхелия зажигает, Сафонов с Головиным не затерялись. Почему Сперцян не может сверкнуть? Сколько украинцев в Европе играет - он то чем хуже!
Ответ Evgen Vynokurov
Может и не хуже, а тебе зачем, чтобы он ехал?
Ответ ltkmaby
Мне вообще по барабану. Решать ему. Просто Ловчеву не надо ванговать заранее.
Миранчук тоже съездил в Швейцарию неудачно и ничего,вернулся и играет в РПЛ
И Захарян в любой момент вернётся
Сколько?
И чтобы изменилось у Арсена, если бы он лечился в России, а не в Испании? Или травмы исключительно в Европе случаются, дед?
