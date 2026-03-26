Ловчев о Сперцяне: «Столько людей думали: «Поеду в Европу, я такой великий» – и все закончилось. Захарян уехал – дальше что? От добра добра не ищут»
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что Эдуарду Сперцяну не стоит торопиться с уходом из «Краснодара».
«От добра добра не ищут. Вот уехал Захарян. И что дальше? Вы хотите того же для Сперцяна?
Столько людей, которые думали: «Я туда (в Европу) поеду, я такой великий». И что с ними стало? Все закончилось», – сказал Ловчев.
Эдуард Сперцян: «Я не готов в «Эльче» уезжать. Готов ехать в хороший клуб, где я буду играть. И упасть вдвое в зарплате, наверное, не готов»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
14 комментариев
Почему они скромно умалчивают о примерах Кварацхелии, Аршавина и десятков других футболистов, кто смог уехать из РПЛ и оставить яркий слeд, да тот же Головин не затерялся, если б не травмы, мог бы и перейти на ступеньку выше!
Если Сперцян перейдет в европейский клуб и заиграет, Ловчев с матч ТВ будет говорить - что всегда говорил надо уезжать
И Захарян в любой момент вернётся
И чтобы изменилось у Арсена, если бы он лечился в России, а не в Испании? Или травмы исключительно в Европе случаются, дед?