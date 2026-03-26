Ловчев о Сперцяне: «Столько людей думали: «Поеду в Европу, я такой великий» – и все закончилось. Захарян уехал – дальше что? От добра добра не ищут»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что Эдуарду Сперцяну не стоит торопиться с уходом из «Краснодара ».

«От добра добра не ищут. Вот уехал Захарян . И что дальше? Вы хотите того же для Сперцяна?

Столько людей, которые думали: «Я туда (в Европу) поеду, я такой великий». И что с ними стало? Все закончилось», – сказал Ловчев.

Эдуард Сперцян: «Я не готов в «Эльче» уезжать. Готов ехать в хороший клуб, где я буду играть. И упасть вдвое в зарплате, наверное, не готов»