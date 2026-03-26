  • Судьи АПЛ допустили 54 ошибки за 30 туров – на 10 больше, чем в предыдущем сезоне. Чаще ошибаются и арбитры в поле, и ВАР
Судьи АПЛ допустили 54 ошибки за 30 туров – на 10 больше, чем в предыдущем сезоне. Чаще ошибаются и арбитры в поле, и ВАР

Английские судьи допускают больше ошибок, чем в прошлом сезоне.

В Англии возросло число судейских ошибок по сравнению с прошлым сезоном. 

Комиссия по рассмотрению ключевых эпизодов матчей Премьер-лиги зафиксировала еще 4 судейские ошибки в матчах, прошедших в период с 14 по 16 марта. Всего в этом сезоне арбитры допустили 54 ошибки за 30 туров. 

На том же этапе в прошлом сезоне было зафиксировано 44 ошибки, включая ошибочные вмешательства ВАР, ситуации, когда видеоассистенты должны были вмешаться, но не сделали этого, и ошибки судей в поле, которые ВАР не имел права исправлять по протоколу. 

При этом в PGMOL, организации, отвечающей за судейство в Англии, считают общую тенденцию положительной – в сезоне-2023/24 судьи ошиблись 70 раз за 30 туров. 

В этом сезоне было зафиксировано 18 ошибок ВАР – столько же, сколько за весь прошлый розыгрыш чемпионата Англии. При этом в сезоне-2022/23 было 38 ошибок видеоассистентов, а в сезоне-2023/24 – 31. 

В текущем сезоне было 15 ситуаций, когда судьи ВАР ошибочно решили не вмешиваться, 25 ошибок арбитров в поле и 11 неправильных решений по второй желтой карточке. Эти показатели растут с каждым сезоном. 

В этом сезоне количество вмешательств ВАР сократилось с 89 до 83. По мнению PGMOL, это свидетельствует о более эффективном принятии решений судьями в поле. Средняя длительность задержек из-за ВАР сократилась на 25% за три сезона – с 64 секунд до 48. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Как раз - 10 угловых, на которых вратарей толкали
Действительно самый абсурдный розыгрыш АПЛ в части судейства. Просто цирк. Особняком стоят блокировки вратарей, но и без этого косяков выше крыши. Последовательность решений вообще отсутствует.
Ладно арбитр в поле может не увидеть и ошибиться, но ВАР в замедленных повторах с разных ракурсов смотрят - эти как умудряются столько косячить?
Ответ Chexonte
Ладно арбитр в поле может не увидеть и ошибиться, но ВАР в замедленных повторах с разных ракурсов смотрят - эти как умудряются столько косячить?
Вообще еще в 2017 есть интервью где какойто чиновник апл говорил что их цель новый чемпион каждые 6 лет. Выводы делаем сами. Я тебе могу даже нарыть это если надо. С тех пор только сити и Ливерпуль были чемпионами, щас вот арсенал лепят… по сути все сходится
И это при наличии ВАР!
Ответ Rufatik
И это при наличии ВАР!
Так англичане саботируют Вар.
Было время, когда этих английских бездарей даже Фифа и Уефа не брали судить на ЧМ/ЧЕ.
Так они непоказанную красную Далоту назвали не ошибкой. Так и улучшается статистика этих купленных свистков.
Косяков и там достаточно. Но, на решение ВАР уходит в среднем 48 секунд. Блин, в РПЛ реально тормоза в ассистентах.
А что за комиссия такая? Есть ссылка? Имена, пароли явки? А то лень гуглить.
Что за идиоты? Чаще ошибаются на поле и в вар, а где ещё судьи работают кроме как на поле или в вар? В студии что-ли?
Ответ Руслан Хайбулов_1116485093
Что за идиоты? Чаще ошибаются на поле и в вар, а где ещё судьи работают кроме как на поле или в вар? В студии что-ли?
Вы союз упустили. «Чаще ошибаются и арбитры в поле, и ВАР», — имеется ввиду, что И там, И там стало больше ошибок.
И большинство ошибок в пользу липового лондонского гандбольного клуба. Совпадение.
