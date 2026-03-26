Судьи АПЛ допустили 54 ошибки за 30 туров – на 10 больше, чем в предыдущем сезоне. Чаще ошибаются и арбитры в поле, и ВАР

В Англии возросло число судейских ошибок по сравнению с прошлым сезоном.

Комиссия по рассмотрению ключевых эпизодов матчей Премьер-лиги зафиксировала еще 4 судейские ошибки в матчах, прошедших в период с 14 по 16 марта. Всего в этом сезоне арбитры допустили 54 ошибки за 30 туров.

На том же этапе в прошлом сезоне было зафиксировано 44 ошибки, включая ошибочные вмешательства ВАР, ситуации, когда видеоассистенты должны были вмешаться, но не сделали этого, и ошибки судей в поле, которые ВАР не имел права исправлять по протоколу.

При этом в PGMOL, организации, отвечающей за судейство в Англии, считают общую тенденцию положительной – в сезоне-2023/24 судьи ошиблись 70 раз за 30 туров.

В этом сезоне было зафиксировано 18 ошибок ВАР – столько же, сколько за весь прошлый розыгрыш чемпионата Англии. При этом в сезоне-2022/23 было 38 ошибок видеоассистентов, а в сезоне-2023/24 – 31.

В текущем сезоне было 15 ситуаций, когда судьи ВАР ошибочно решили не вмешиваться, 25 ошибок арбитров в поле и 11 неправильных решений по второй желтой карточке. Эти показатели растут с каждым сезоном.

В этом сезоне количество вмешательств ВАР сократилось с 89 до 83. По мнению PGMOL, это свидетельствует о более эффективном принятии решений судьями в поле. Средняя длительность задержек из-за ВАР сократилась на 25% за три сезона – с 64 секунд до 48.