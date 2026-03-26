  • Президент «Атлетико» о судействе в дерби: «Мы подадим жалобу, но разговоры ничего не решат. ВАР плохо влияет на судей – это будет сложно исправить»
Президент «Атлетико» о судействе в дерби: «Мы подадим жалобу, но разговоры ничего не решат. ВАР плохо влияет на судей – это будет сложно исправить»

Президент «Атлетико»: ВАР плохо влияет на судей.

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о проблемах с судейством в Ла Лиге после дерби с «Реалом».

Команда Диего Симеоне уступила со счетом 2:3 в матче 29-го тура Ла Лиги. По ходу матча арбитр Хосе Мунуэра Моонтеро зафиксировал со стороны футболистов «Реала» лишь два нарушения правил – Тьяго Питарч получил желтую карточку за задержку руками Науэля Молины на 63-й минуте, а Федерико Вальверде – прямую красную на 77-й за удар сзади по ногам Алексу Баэне. При этом футболисты «Атлетико» нарушили правила 15 раз.

«Мы подадим жалобу, куда нужно. Но разговоры о случившемся ничего не решат. Мы проиграли, и точка. Что сделано, то сделано.

Необходимо исправить то, что нуждается в исправлении, а это будет непросто. ВАР плохо влияет на судей», – сказал Сересо в интервью Radio Nacional de España.

«Как «Реал» мог закончить матч с двумя фолами? Расскажем». «Атлетико» выложил эпизоды дерби, включая стык Карвахаля с Льоренте, падение Винисиуса и толчок Лукмана Рюдигером

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
8 комментариев
«Атлетико» после скандала «Реала»: «Хватит портить имидж испанского футбола и издеваться над судьями»
Ответ Faulheit
Не помню, чтобы Атлетико публично обсуждали предыдущие спорные решения арбитров или искали компромат на них до матча. А фразой, что нужны улучшения, они над судьями никак не издеваются. В общем, они полностью правы)
Ответ Faulheit
Более того
Они прям жилы рвали в том году и доказывали, какие судьи хорошие и как они их поддерживают)) но стоило ошибиться против матрасни, так истерика
Аналогично, и Барса, и Сосьедад, и другие опозорилась, лицемерием
Да они всё не угомонятся...Атлеты в последнее время пытались сменить свой имидж на белых и пушистых...да хрен там,полезло со всех щелей...
ВАР плохо влияет на судей везде, судя по всему.
Переобулись матрасы, в прошлом году защищали как могли
А мне только последнее время Атлетико немного даже нравится стал. В кои то веки не только против Реала, но и против Барселоны начали играть. И в матчах с Реалом играют неплохо, можно сказать красиво, грязной игры и провокаций минимум. И что самое забавное, в самом моменте с Льоренте никто даже не спорил по возможному пенальти. Сам Льоренте лишь недоволен был, 2-3 игрока которые были Атлетико после удара по воротам сразу же побежали на свою половину поля без малейших возмущений по моменту этому
Ответ VuNePonimaete
Которые были рядом*
