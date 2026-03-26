Президент «Атлетико» о судействе в дерби: «Мы подадим жалобу, но разговоры ничего не решат. ВАР плохо влияет на судей – это будет сложно исправить»

Президент «Атлетико»: ВАР плохо влияет на судей.

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о проблемах с судейством в Ла Лиге после дерби с «Реалом ».

Команда Диего Симеоне уступила со счетом 2:3 в матче 29-го тура Ла Лиги. По ходу матча арбитр Хосе Мунуэра Моонтеро зафиксировал со стороны футболистов «Реала» лишь два нарушения правил – Тьяго Питарч получил желтую карточку за задержку руками Науэля Молины на 63-й минуте, а Федерико Вальверде – прямую красную на 77-й за удар сзади по ногам Алексу Баэне. При этом футболисты «Атлетико» нарушили правила 15 раз.

«Мы подадим жалобу, куда нужно. Но разговоры о случившемся ничего не решат. Мы проиграли, и точка. Что сделано, то сделано.

Необходимо исправить то, что нуждается в исправлении, а это будет непросто. ВАР плохо влияет на судей», – сказал Сересо в интервью Radio Nacional de España.

