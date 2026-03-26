Зико о Неймаре: «Бог дал ему талант как у Месси и Роналду, но Лео и Криштиану – потрясающие профессионалы, а он таковым не был»

Зико высказался о ситуации с Неймаром и сборной Бразилии.

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зико высказался о том, стоит ли вызывать Неймара в сборную Бразилии.

Нападающий «Сантоса» не попал в состав команды Карло Анчелотти на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

«Что бы ни говорили, на мой взгляд, тот, кто принимает решение о вызове игрока, должен видеть его стабильность. Он провел две игры, потом выбыл на два матча. Сколько игр он провел за последние полгода? Команда сыграла 40 матчей, а он – 20. Тренеру решать, хочет ли он вызывать его в таком состоянии.

Я сужу по собственному опыту, по чемпионату мира 1986 года. У меня была серьезная травма колена, мне не хватало стабильности, я не завоевал доверия тренера для того, чтобы играть в старте. И он был прав, были определенные критерии. Главное – знать, что думает Анчелотти. И он может не вызывать его. Со стороны легко судить. У каждого из нас своя сборная.

Это зависит от того, как обстоят дела у Неймара . Дайте ему сыграть 10 матчей подряд за «Сантос», и тогда вы сможете оценить ситуацию. Но когда в последние два-три года он столько играл? Такого не было ни разу. В этом проблема, в его здоровье.

Я хочу, чтобы он восстановился и играл, я его поклонник, Бог дал ему талант, которым обладают немногие. В этом мире таким талантом обладают Месси , Криштиану Роналду и Неймар. Эти трое. Но двое других – потрясающие профессионалы. А он таковым не был», – сказал Зико.