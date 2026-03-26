Зико о Неймаре: «Бог дал ему талант как у Месси и Роналду, но Лео и Криштиану – потрясающие профессионалы, а он таковым не был»

Зико высказался о ситуации с Неймаром и сборной Бразилии.

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зико высказался о том, стоит ли вызывать Неймара в сборную Бразилии. 

Нападающий «Сантоса» не попал в состав команды Карло Анчелотти на товарищеские матчи с Францией и Хорватией. 

«Что бы ни говорили, на мой взгляд, тот, кто принимает решение о вызове игрока, должен видеть его стабильность. Он провел две игры, потом выбыл на два матча. Сколько игр он провел за последние полгода? Команда сыграла 40 матчей, а он – 20. Тренеру решать, хочет ли он вызывать его в таком состоянии.

Я сужу по собственному опыту, по чемпионату мира 1986 года. У меня была серьезная травма колена, мне не хватало стабильности, я не завоевал доверия тренера для того, чтобы играть в старте. И он был прав, были определенные критерии. Главное – знать, что думает Анчелотти. И он может не вызывать его. Со стороны легко судить. У каждого из нас своя сборная. 

Это зависит от того, как обстоят дела у Неймара. Дайте ему сыграть 10 матчей подряд за «Сантос», и тогда вы сможете оценить ситуацию. Но когда в последние два-три года он столько играл? Такого не было ни разу. В этом проблема, в его здоровье.

Я хочу, чтобы он восстановился и играл, я его поклонник, Бог дал ему талант, которым обладают немногие. В этом мире таким талантом обладают Месси, Криштиану Роналду и Неймар. Эти трое. Но двое других – потрясающие профессионалы. А он таковым не был», – сказал Зико. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
Таланта у него даже побольше чем у Роналду ) но профессионализма там даже десятой части не было
Ответ Golfimbyl
по больше чем у Роналду?! чем мерили?
ты это про того самого РОналду о котором мы знаем?! португальце, увидев одну игур которого САФ был в экстазе, и на следующий день весь состав МЮ просившийся подписать его?! понимаю что сейчас в моде "он сделал себя сам а другие имеют талант", но в начале 00х РОналду как бы тоже был одним из самых талантливых игроков в мире, его хотели подписать топ клубы, как и Неймара, а то что бразил талантливее.. ну вы немного перегибаете!
Ответ TAGAY
А по игре Неймара Барса не была в экстазе ,когда его покупали и когда после покупки он еще им забил красиво .Неймар по таланту и скилам один из лучших за последние годы .Роналду другого типо игрок ,легенда ,профи без сомнений ,но Неймар ему на пике не уступал в игре именно ,голы другая история ,тут Криш помешан
Да не, по таланту то Неймар сильнее будет. Это где-то уровень Роналдиньо, пожалуй самого одаренного во всей истори(никому не навязываю, тут каждый по своему думает, но по мне, эти двое с мячом родились)
Ответ noyneim
Только один перебарщивает с профессионализмом - рон, а у другого в голове покер да карнавалы
Ответ noyneim
Наверное, Зубастик все-таки самый одаренный
Надо было оставаться в Барсе Нею, Месси на него прекрасно влиял, именно при нём Неймар стал той большой звездой мирового масштаба, когда талант и техника связались с уверенностью в своих силах и психологией победителя, именно Ней во время травмы Лео стал лидером команды, именно он тащил тот матч с ПСЖ, когда был лучшим со всеми! Мог получить ЗМ и возможн не один и намного больше в целом, никто бы филонить там ему не позволил, прежде всего его друзья по команде, а дальше ПСЖ, карнавал, девочки и друзья на кармане и всё на этом… У Нея нет воли к успеху и профессионализма, как у Месси, Роналду, Суареса, Модрича и многих других великих игроков, а без этого ты останешься лишь тем, кто имел всё, чтобы стать лучшим, но сам же и своими руками всё ……
Да, и с алчным батей Неймару не повезло. Переход в ПСЖ, не пошёл бразильцу на пользу, там он стал неприкасаемым футболистом и хрустальной примой, которая особо не тренировалась, а в основном тусовалась.
что за перевод? или сами сочиняют? «...Я сужу по собственному опыту: я не смог поехать на чемпионат мира 1986 года, у меня была серьезная травма колена, мне не хватало стабильности, я не завоевал доверия тренера, и он был прав, были определенные критерии...»

Зико поехал на чм-1986, но был уже ветераном (33), сидел на скамье, выходил на замену. в последнем матче на чемпионате для бразильцев даже бил пенальти в послематчевой серии с французами, забил. батс в той серии взял пенальти от сократеса
Ответ ReneHoseman
Бил пенальти не только в послематчевой серии, а еще и минут за 10 до конца основного времени
Ответ 87mores
И не забил.
Его сгубило его окружение
Роналду зря сюда приплёл.. Он деревянный..
Бразильский футболист или талантливый или профессионал. Профессионалов мало) По отношению к делу. Профессионалов с большим талантом сразу так назвать не могу)
