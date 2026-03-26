Карпин о возвращении России: «У меня нет дополнительных ощущений, что это произодет в ближайшее время. Есть надежда»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что у него ощущения, что Россию вернут в международный футбол в скором времени.
В марте сборная проведет два BetBoom товарищеских матча – с Никарагуа в Краснодаре 27 марта и с Мали в Санкт‑Петербурге 31 марта.
– Есть ли у вас ощущения приближения нашего допуска, учитывая, что многие федерации допускают россиян на международные соревнования?
– У меня дополнительных ощущений нет, что допуск произойдет в ближайшее время. Есть надежда, которая может появляться, что кого‑то уже допускают, – сказал Карпин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Когда нас снова допустят к турнирам, об этом объявят за год-полтора заранее. За это время можно будет несколько раз собраться и провести десяток ТМ.
А пока, зачем каждый год выкидывать по несколько миллион евро на ветер?
И это при условии что все будет идти как щас идёт