Карпин о возвращении России: «У меня нет дополнительных ощущений, что это произодет в ближайшее время. Есть надежда»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что у него ощущения, что Россию вернут в международный футбол в скором времени.

В марте сборная проведет два BetBoom товарищеских матча – с Никарагуа в Краснодаре  27 марта и с Мали в Санкт‑Петербурге 31 марта.

– Есть ли у вас ощущения приближения нашего допуска, учитывая, что многие федерации допускают россиян на международные соревнования?

– У меня дополнительных ощущений нет, что допуск произойдет в ближайшее время. Есть надежда, которая может появляться, что кого‑то уже допускают, – сказал Карпин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Мне кажется если в ближайшие 2 года Россию не возвращают, то функционирование сборной как и расходы связанные с этим абсолютно бессмысленны.
Когда нас снова допустят к турнирам, об этом объявят за год-полтора заранее. За это время можно будет несколько раз собраться и провести десяток ТМ.
А пока, зачем каждый год выкидывать по несколько миллион евро на ветер?
ну как зачем, а деньги отмыть?
На параолимпиаду пустили уже, с флагом и даже гимном, раньше и того не было. Мне больше кажется что Россию вернут в ближайшее время, нежели чем в далёком будущем
Инвалидов вообще грех был отстранять.
Ну как в ближайшем.... Параолимпийцы, юношей вроде (поправьте если не так) допускают. Следующая молодёжь, если с этими прокатит. Потом скорее всего индивидуальные виды спорта типа биатлон, лыжи, бобслей, легкая атлетика, м уж в конце футбол/хоккей. Года 4 получается.
И это при условии что все будет идти как щас идёт
Ещё долго можно будет сосредотачиваться.
«У меня нет дополнительных ощущений, что нас скоро постигнет невосполнимая утрата»
Скорее ввсего там надежда что этого не случится и радость, что результаты не давлеют над командой...
Надеюсь, что как только вернут, этого клоуна выкинут из сборной.
