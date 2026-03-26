Карпин о возвращении России: «У меня нет дополнительных ощущений, что это произодет в ближайшее время. Есть надежда»

Валерий Карпин: у меня нет ощущений, что Россию допустят в ближайшее время.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что у него ощущения, что Россию вернут в международный футбол в скором времени.

В марте сборная проведет два BetBoom товарищеских матча – с Никарагуа в Краснодаре 27 марта и с Мали в Санкт‑Петербурге 31 марта.

– Есть ли у вас ощущения приближения нашего допуска, учитывая, что многие федерации допускают россиян на международные соревнования?

– У меня дополнительных ощущений нет, что допуск произойдет в ближайшее время. Есть надежда, которая может появляться, что кого‑то уже допускают, – сказал Карпин.