Экс-арбитр Николаев о новых правилах: «Мы понимаем, что люди хотят смотреть футбол, а не затяжки времени. Было интереснее, когда не было ВАР – была романтика»
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился мнением об изменении правил в футболе.
В конце февраля Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил правила, призванные бороться с задержками времени – 10 секунд на уход с поля при замене, 1 минуты вне игры при травмах, обратного отсчета при аутах и ударах от ворот. Также было одобрено расширение полномочий ВАР – теперь он сможет вмешиваться в ситуациях со вторыми желтыми, угловыми и карточками, показанными по ошибке. Новые правила будут применяться уже на ЧМ-2026.
– Будут ли эти правила внедряться с нового сезона в РПЛ?
– Думаю, да. Если эти правила внедряются официально, то да. Международная федерация по правилам принимает решение, соответственно, ему следуют все с нового сезона.
Мы скептически относились к правилу, которое было связано с задержкой мяча вратарем, но оно работает. В РПЛ у нас еще не было такого случая. Посмотрим, что будет с этими нововведениями. Все познается, когда начинает работать.
– Правильно, что в футбол внедряются новые правила?
– Футбол всегда был самым консервативным видом спорта, правила не менялись много лет, чем футбол и был прекрасен. Сейчас мы понимаем, что люди хотят больше времени смотреть именно футбол, а не какие‑то затяжки времени. Это веяние времени. Для меня раньше футбол был интереснее, когда не было ВАР, когда была романтика. Сейчас больше телевизионного футбола, – сказал Николаев.