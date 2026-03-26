  • Экс-арбитр Николаев о новых правилах: «Мы понимаем, что люди хотят смотреть футбол, а не затяжки времени. Было интереснее, когда не было ВАР – была романтика»
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился мнением об изменении правил в футболе.

В конце февраля Международный совет футбольных ассоциаций (IFABутвердил правила, призванные бороться с задержками времени – 10 секунд на уход с поля при замене, 1 минуты вне игры при травмах, обратного отсчета при аутах и ударах от ворот. Также было одобрено расширение полномочий ВАР – теперь он сможет вмешиваться в ситуациях со вторыми желтыми, угловыми и карточками, показанными по ошибке. Новые правила будут применяться уже на ЧМ-2026.

– Будут ли эти правила внедряться с нового сезона в РПЛ?

– Думаю, да. Если эти правила внедряются официально, то да. Международная федерация по правилам принимает решение, соответственно, ему следуют все с нового сезона.

Мы скептически относились к правилу, которое было связано с задержкой мяча вратарем, но оно работает. В РПЛ у нас еще не было такого случая. Посмотрим, что будет с этими нововведениями. Все познается, когда начинает работать.

– Правильно, что в футбол внедряются новые правила?

– Футбол всегда был самым консервативным видом спорта, правила не менялись много лет, чем футбол и был прекрасен. Сейчас мы понимаем, что люди хотят больше времени смотреть именно футбол, а не какие‑то затяжки времени. Это веяние времени. Для меня раньше футбол был интереснее, когда не было ВАР, когда была романтика. Сейчас больше телевизионного футбола, – сказал Николаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Да ёпт. Вар, не вар. Главные судьи то под чем? Дикий пенальти в ворота Махачкалы кто-то может объяснить? Как и пенальти с рукой Маркиньоса? Ну было же
А что объяснять, телефонные мошенники заставили😀
И двухметровые офсайды Роналду, которые засчитывали) или баскетбольные ништяки игроков Барсы против Челси))
А сколько сейчас отменяется голов из-за офсайда 3,5мм? 5 забили - все отменили. Счет 0:0 чудно время провели
Марадона, Анри
Ага, Евребе романтично убивал Челси, долго резал
Ответ Nils Michael
Ага, Евребе романтично убивал Челси, долго резал
Он бы и сейчас, при том желании это сделал
А как хорошо платили за этот романтизм....
Рекомендуем
Главные новости
Сборная Украины не вышла на ЧМ-2026, проиграв Швеции в плей-офф квалификации. Украинцы не попадают на чемпионат мира с 2006 года
2 минуты назад
Италия обыграла Северную Ирландию в полуфинале плей-офф отбора ЧМ – 2:0. Тонали забил и ассистировал Кину
4 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия против Северной Ирландии, Украина играет со Швецией, Польша принимает Албанию, Турция прошла Румынию
13 минут назадLive
Дьокереш сделал хет-трик в матче с Украиной в квалификации ЧМ. Форвард забил три гола за матч впервые с апреля 2025-го
14 минут назад
Левандовски забил 89-й мяч за Польшу и делит с Лукаку и Дахари 5-е место в мире по голам за сборную. Рекорд у Роналду – 143
17 минут назад
Миятович о том, что «Реал» обследовал не то колено Килиана Мбаппе: «Очень странная ошибка. Сам игрок должен был сказать, что у него болит. Имиджу клуба нанесен ущерб»
32 минуты назад
Глава «Балтики»: «Спартак» не совсем подходит Талалаеву. Это мое мнение как многолетнего болельщика»
32 минуты назад
У Мбаппе 56 голов за сборную Франции, до рекорда Жиру – 1 мяч. Форвард «Реала» забил Бразилии
55 минут назад
Футболисты «Реала» проводят турниры по паделу на деньги в доме Винисиуса, вместе играют в карты и видеоигры. Атмосфера в команде наладилась
сегодня, 20:40
У Азмуна в Иране конфискуют имущество по подозрению в «поддержке сионистского режима и террористического правительства США» (Fars)
сегодня, 20:26
Ко всем новостям
Последние новости
У Италии 6 побед и поражение от Норвегии при Гаттузо
2 минуты назад
Каррагер о Салахе: «Вряд ли он поедет в Саудовскую Аравию – наверняка думает, что уход из «Ливерпуля» не означает конец топ-карьеры. Могу представить Мохамеда в одном из итальянских грандов»
43 минуты назад
Валерий Карпин: «По Никарагуа нет почти никакой информации. У их тренера будет первый матч у руля, как будут выглядеть – непредсказуемо. Поэтому игрокам голову не забивали»
48 минут назад
Мбаппе забил за Францию в 7 матчах подряд – это никому не удавалось со времен Папена
53 минуты назад
«МЮ» интересен Льюис-Скелли из «Арсенала». «Юнайтед» хочет подписать левого защитника летом
сегодня, 20:39
Пресняков-старший о «Спартаке»: «Нереально бороться за чемпионство, когда привозят таких, как Ливай, Солари и Ву. Нужны игроки уровня Промеса, Барко, Маркиньоса – деньги у клуба есть»
сегодня, 20:19
РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы среди игроков лиги в 2025 году
сегодня, 19:59
Карпин о Соболеве и Кривцове вне заявки сборной: «Они начали играть 8 марта, а мы уже дали список. Дай бог, чтобы дальше так продолжили – получат вызов на следующий сбор»
сегодня, 19:58
Франсишку Консейсау о невызове Роналду на матчи с Мексикой и США: «Любой сборной не хватало бы Криштиану с его голами и лидерскими качествами. Но мы заполним эту пустоту»
сегодня, 19:46
Ловчев о Сперцяне: «Столько людей думали: «Поеду в Европу, я такой великий» – и все закончилось. Захарян уехал – дальше что? От добра добра не ищут»
сегодня, 19:29
Рекомендуем