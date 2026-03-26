Журналист Орнстейн: «Ливерпуль» рассчитывает на Слота и не думает о смене тренера. Их цель – дать Арне команду, которая добьется успеха»

Журналист Орнстейн: «Ливерпуль» не думает о смене тренера.

Журналист Дэвид Орнстейн высказался о будущем главного тренера «Ливерпуля » Арне Слота.

«Вся наша информация, несмотря на сообщения об обратном, заключается в том, что «Ливерпуль» рассчитывает на Арне Слота и не думает о смене тренера. Он входит в их планы, и их приоритет, их цель – дать ему команду, которая добьется успеха.

Я здесь не для того, чтобы защищать Арне Слота, сезон «Ливерпуля» был плохим по их меркам в плане их выступлений и результатов, и он [Слот] является непосредственным участником всего этого. Но если посмотреть на список факторов, сложившихся на поле и за его пределами, то он впечатляет, так что я не удивлен, что «Ливерпуль» хочет дать ему больше времени.

У Арне Слота есть черты – давайте не будем забывать, что мы видели это в прошлом сезоне, когда он привел «Ливерпуль» к чемпионству, – которые клуб хочет видеть в тренере. И он будет играть важную роль в принятии решений о трансферах», – сказал Орнстейн в подкасте The Athletic FC.

«Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков после 31 тура.