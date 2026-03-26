  • Журналист Орнстейн: «Ливерпуль» рассчитывает на Слота и не думает о смене тренера. Их цель – дать Арне команду, которая добьется успеха»
16

Журналист Орнстейн: «Ливерпуль» рассчитывает на Слота и не думает о смене тренера. Их цель – дать Арне команду, которая добьется успеха»

Журналист Орнстейн: «Ливерпуль» не думает о смене тренера.

Журналист Дэвид Орнстейн высказался о будущем главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота.

«Вся наша информация, несмотря на сообщения об обратном, заключается в том, что «Ливерпуль» рассчитывает на Арне Слота и не думает о смене тренера. Он входит в их планы, и их приоритет, их цель – дать ему команду, которая добьется успеха.

Я здесь не для того, чтобы защищать Арне Слота, сезон «Ливерпуля» был плохим по их меркам в плане их выступлений и результатов, и он [Слот] является непосредственным участником всего этого. Но если посмотреть на список факторов, сложившихся на поле и за его пределами, то он впечатляет, так что я не удивлен, что «Ливерпуль» хочет дать ему больше времени.

У Арне Слота есть черты – давайте не будем забывать, что мы видели это в прошлом сезоне, когда он привел «Ливерпуль» к чемпионству, – которые клуб хочет видеть в тренере. И он будет играть важную роль в принятии решений о трансферах», – сказал Орнстейн в подкасте The Athletic FC.

«Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков после 31 тура.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Взял прошлый чемпионат с командой Клоппа, летом ему купили звезд на 500 млн и он не справился. Напомню, что в Англии тренер это еще и менеджер, то есть без его одобрения покупки не делаются, там нет спорт директора в таком понимании, как в других странах
Ответ Михо
Взял прошлый чемпионат с командой Клоппа, летом ему купили звезд на 500 млн и он не справился. Напомню, что в Англии тренер это еще и менеджер, то есть без его одобрения покупки не делаются, там нет спорт директора в таком понимании, как в других странах
Комментарий скрыт
Ответ Михо
Взял прошлый чемпионат с командой Клоппа, летом ему купили звезд на 500 млн и он не справился. Напомню, что в Англии тренер это еще и менеджер, то есть без его одобрения покупки не делаются, там нет спорт директора в таком понимании, как в других странах
А я вам замечу, что далеко не всегда в Англии тренер это ещё и менеджер. Прям вот очень далеко не всегда.
так почему защиту не усилили летом и зимой.
Прошлым летом значит не дали
Так правильно. В следующем сезоне же к Ливерпулю будут относиться, как к команде с пятого места, а на этом фоне Слот легко выиграл АПЛ!
Ответ Garikus89
Так правильно. В следующем сезоне же к Ливерпулю будут относиться, как к команде с пятого места, а на этом фоне Слот легко выиграл АПЛ!
Он сделает подарок Алонсо еще лучше чем ему Клопп, там то было всего лишь 4 место
он входит в планы Эдвардса, он головой за него отвечает
надо гнать обоих
если бы не эдвардс клопп бы еше поработал
Вы гоните, Алонсо уже список набросал....
В городе Ливерпуль ещё есть игроки или купят новых для Арне?
Дадут Слоту поработать!
Прям интересно сколько руководство выделит на трансферы, учитывая что надо пересобирать защиту и оба фланговых вингера под усиление. А продавать вообщем-то некого, последний актив и так бесплатно отпустили...
