Хвича сделал дубль в матче с Израилем и идет вторым среди бомбардиров сборной Грузии с 22 голами. До рекорда Арвеладзе – 4 мяча
Вингер «ПСЖ» дважды забил в товарищеском матче с командой Израиля – на 36-й и 54-й минутах.
Теперь на счету Хвичи 22 гола за сборную Грузии – он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды, обойдя Жоржа Микаутадзе (21 гол, действующий игрок сборной). Рекорд принадлежит Шоте Арвеладзе, забившему за сборную Грузии 26 мячей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
И это только к 24 годам, полтос по любому забьёт
Превзойдёт всех в истории Грузии
Материалы по теме
Рекомендуем
