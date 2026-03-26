Хвича сделал дубль в матче с Израилем и идет вторым среди бомбардиров сборной Грузии с 22 голами. До рекорда Арвеладзе – 4 мяча

Хвича Кварацхелия сделал дубль за сборную Грузии.

Вингер «ПСЖ » дважды забил в товарищеском матче с командой Израиля – на 36-й и 54-й минутах.

Теперь на счету Хвичи 22 гола за сборную Грузии – он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды, обойдя Жоржа Микаутадзе (21 гол, действующий игрок сборной). Рекорд принадлежит Шоте Арвеладзе , забившему за сборную Грузии 26 мячей.