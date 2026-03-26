Карпин не возглавил бы женскую сборную: «Не разбираюсь в женском футболе. В мужском‑то я с трудом разбираюсь»

Карпин не возглавил бы женскую сборную: я в мужском-то футболе с трудом разбираюсь.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, мог бы он возглавить женскую национальную команду.

27 марта команда Карпина проведет товарищеский матч со сборной Никарагуа, а 31-го встретится с Мали.

– Были какие‑то наставления от президента РФС Александра Дюкова на предстоящие матчи сборной?

– Никаких наставлений не было. Перед любым сбором стоит одна задача – побеждать.

– Согласились бы возглавить женскую сборную?

– Нет. Не разбираюсь в женском футболе. В мужском‑то я с трудом разбираюсь, – сказал Карпин.