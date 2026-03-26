  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин не возглавил бы женскую сборную: «Не разбираюсь в женском футболе. В мужском‑то я с трудом разбираюсь»
35

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, мог бы он возглавить женскую национальную команду.

27 марта команда Карпина проведет товарищеский матч со сборной Никарагуа, а 31-го встретится с Мали. 

– Были какие‑то наставления от президента РФС Александра Дюкова на предстоящие матчи сборной?

– Никаких наставлений не было. Перед любым сбором стоит одна задача – побеждать.

– Согласились бы возглавить женскую сборную?

– Нет. Не разбираюсь в женском футболе. В мужском‑то я с трудом разбираюсь, – сказал Карпин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
женский футбол
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoсборная России жен
logoАлександр Дюков
logoРФС
logoМатч ТВ
ахахаха
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А вот Мостовой все знает
Ответ #SharkTeam
А вот Мостовой все знает
Но ничего не может
Ответ Александр Зубков
Но ничего не может
Разве что чеканить.
Ещё чуть чуть и всё таки признается что он шарлатан.
Ответ Евгений Сидоров
Ещё чуть чуть и всё таки признается что он шарлатан.
Пока кудри есть, не признается...
Ответ Евгений Сидоров
Ещё чуть чуть и всё таки признается что он шарлатан.
И вернет бабки
Ничего страшного, у нас во всём так! Возглавляют те, кто не разбирается!
В женском футболе все давно придумано! Булки круглые, глаза зелёные
Разбираться то, наверное, разбирается, только вот донести до футболистов ничего не может.
Ну тут нужен комментарий Григоряна!)
Пусть Мостового назначат.
открываем очередной конкурс на самый "гениальный" вопрос во время паузы на сборные
Так ты физрук ) А чо полез тогда )))
какой же умственно-отсталый биомусор сидит на этих прессухах...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
