Экс-вратарь США Келлер о том, может ли Роналду сниматься в кино: «Не думаю, что ему это очень интересно. Если бы хотел, он бы занялся этим, а не поехал в Саудовскую Аравию»

Кейси Келлер: не думаю, что Роналду очень интересно сниматься в кино.

Бывший вратарь сборной США Кейси Келлер высказался о том, будет ли Криштиану Роналду пытаться сделать карьеру в кино.

«Будет ли Криштиану Роналду думать о карьере в Голливуде, когда приедет в США этим летом? Я не думаю, что Роналду это очень интересно.

Если бы он собирался это сделать, он бы занялся этим, а не поехал в Саудовскую Аравию... Это Криштиану Роналду, и если он захочет сниматься в кино, он снимется в кино», – сказал Келлер в интервью Jackpot City Casino.